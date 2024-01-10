Германию сотрясают масштабные протесты фермеров, которые перекрыли дороги и парализовали экономику страны. Фермеры выступают против отмены субсидий, без которых им не выжить, и всё это происходит на фоне рекордного антирейтинга Шольца, которого поддерживают всего 15% немцев. Шольц стал самым непопулярным канцлером Германии за всю историю, потому что у немцев наконец открылись глаза на то, что Шольц работает на американцев и уничтожает экономику страны. Ситуация очень опасна для США, которые боятся потерять Германию как средство борьбы за свою гегемонию, и чтобы этого не допустить, они решили раскрутить проект "Писториус".

Сумма, которую власти Германии хотят сэкономить, отменив субсидии для фермеров, составляет в общей сложности почти миллиард евро. В то же время немецкие власти заложили в бюджет на 2024 год военную помощь нашим соседям на 4 млрд. евро больше, чем в предыдущем. Как говорится, делайте выводы - ради чего власти решили пожертвовать интересами фермеров. Вывод очевиден, и теперь давайте посмотрим, правильно ли поступают немецкие власти, осуществляя такой поступок, действуют ли они в национальных интересах Германии. До конфликта с Россией Германия была вторым самым крупным экспортёром автомобилей в мире, а немецкая экономика имела положительный торговый баланс. Как только немецкие власти разорвали выгодное сотрудничество с Россией, Германия лишилась российских энергоресурсов, и тут же уступила свои позиции в экспорте автомобилей Китаю, а торговый баланс Германии в 2022 году впервые за 30 лет ушёл в минус. Разрывать торговые связи с Россией было большой ошибкой. Китай, сохранивший с нами хорошие отношения, наоборот увеличил импорт газа из нашей страны по трубопроводу "Сила Сибири", в результате чего китайцы обогнали немцев в экспорте автомобилей.

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Политика Шольца с каждым днём оказывалась всё провальнее. В нём разочаровалась не только та часть общества, которая выступала за сохранение отношений с Россией ради экономической выгоды, но и те немцы, которым не давали покоя проигранные Германией предыдущие войны. В любой стране есть такие люди, и Германия не исключение. Часть немцев ожидали поражения России, и поддерживали политику Шольца в надежде на поражение русских, которые победили их во Второй мировой войне. Но военные поставки из Германии ничего не дали, а их увеличение в 2024 году тоже ничего не даст и связано просто с тем, что своё участие сокращают американцы. Они перекладывают на Германию бремя расходов, а немецкое правительство в свою очередь бьёт по фермерам и другим слоям населения, чтобы эти деньги найти, ведь евро - не доллар, и просто напечатать его, размазав инфляцию по всему миру, не получится. Для самой Германии противостояние с Россией не имеет никакого экономического смысла, и лишь идёт во вред немецкой экономике. Но американцам нужно перенаправлять силы в Азию для противостояния с Китаем, и чтобы не уступать России, они вывели Германию на второе место по поддержке Киева и хотят сделать из неё в ближайшее время основного спонсора.

Для россиян многое очевидно, потому что в России свободно говорят на такие темы, но на Западе жесткая цензура в СМИ, и до немцев только недавно начало доходить, что их обманывают. И поэтому появилась информация, что Шольц может уйти в отставку. Потому что ему просто нечем объяснить людям смысл и суть своей враждебной политики в отношении России, с которой немцы выгодно торговали. Он дурил своих граждан сколько мог, но дело дошло до массовых протестов, и больше морочить людям голову он не может. Шольцу за его провалы даже припомнили давний коррупционный скандал с компанией Wirecard, которая при нём, работавшим тогда министром финансов, совершила махинацию на 2 миллиарда долларов, показывая положительные отчёты, а на самом деле неся убытки. Это допустил Олаф Шольц, и видимо дело с этой компанией держали как козырь в рукаве американцы для оказания давления на него на посту канцлера. И теперь, когда тот не справился, об этом деле вспомнили.

Теперь среди немцев становится популярен и рассматривается на пост канцлера министр обороны Писториус, ему доверяет больше людей, чем Шольцу. Но даст ли Германии что-то отставка Шольца и смена его на Писториуса. Для ответа на этот вопрос давайте вспомним похожие один в один события в Британии. Там страну тоже сотрясли масштабные протесты рабочих на фоне провальной политики тогдашнего премьера Бориса Джонсона. Ему тоже пришлось уйти в отставку, и также не обошлось без скандала, только в его случае это была вечеринка. Когда остальным британцам власти сказали сидеть по домам, Борис Джонсон веселился и развлекался. Но главная причина отставки Джонсона это его провальная политика в отношении России, которая погрузила Британию в сильнейший экономический кризис и вывела тысячи недовольных британцев на улицы. Британские элиты решили сменить Джонсона на глупышку Лиз Трасс, обещая британцам, что после смены премьера что-то изменится к лучшему, но этого не произошло, и Британия ничуть не изменила своей политики. Лиз Трасс как и Шольц оказалась худшим политиком за историю Британии, хотя Шольц держится дольше, а Трасс продержалась на посту премьера всего 45 дней.

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Британские элиты поняли, что допустили ошибку, выбрав в премьеры такого некомпетентного политика. Мало того, что Трасс слабый политик, так она ещё до вступления на пост премьера уже не пользовалась доверием британцев, и многие заранее были против такого решения. В итоге британские элиты выбрали более грамотного премьера - Риши Сунака. Политика Британии снова ничуть не изменилась и экономическое положение простых британцев нисколько не улучшилось, но Сунак хотя бы не производит впечатление абсолютно некомпетентного профана, как Трасс. Было бы наивно полагать, что Писториус, став в Германии канцлером, что-то изменит к лучшему. Но его кандидатура промелькнула в СМИ неслучайно. Немцы положительно к нему относятся, и американцам нужен именно такой человек, который пользуется доверием, чтобы с его помощью продлить участие Германии в конфликте с Россией, и желательно дольше, чем 45 дней, которые продержалась Трасс в Британии. Писториуса нельзя назвать самостоятельным кандидатом, и в качестве подтверждения этому служит тот факт, что именно Писториус выступил за увеличение военной помощи нашим соседям.

Удивительно, как немцы не могут сопоставить элементарные вещи в своей голове - что урезание дотаций фермерам напрямую связано с запросом Писториуса на увеличение бюджета для наших соседей. Как бы то ни было, для американцев это удобный кандидат - потому что у него большой запас доверия общества. Если смотреть на конкретные цифры, смены Шольца на Писториуса хотели бы 64% немцев, а это довольно много, чтобы Писториус мог значительно дольше продержаться на посту, чем например Лиз Трасс. Теперь давайте порассуждаем, чего Германия добьется при Писториусе, и переплюнет ли он Шольца в "достижениях", если станет новым канцлером. При Шольце Германия лишилась части своей химической промышленности и увеличила в несколько раз закупку удобрений у России, которые раньше производила сама. У китайцев немцы увеличили покупку автомобилей, которые тоже раньше производили сами, но уступили свои позиции на рынке КНР. Под конец карьеры Шольц решил развалить и сельское хозяйство, чтобы немцы и продукты питания тоже стали покупать за рубежом, которые раньше они производили сами. А чего добьется Писториус.

Учитывая его рейтинг одобрения, добиться он может большего, потому что у него будет больше времени, чем у Лиз Трасс, и поэтому я делаю ставку на то, что при Писториусе произойдёт распад ЕС, и сейчас объясню, почему так думаю. Всё больше товаров, которые Германия раньше производила сама, она теперь закупает за рубежом, потому что немецкая промышленность теряет конкурентоспособность из-за дорогих энергоресурсов. Выше я перечислил в качестве примера ряд товаров, которые немцы производили сами, а теперь больше импортируют из других стран. Раньше у Германии был положительный торговый баланс, и часть денег Германия тратила на развитие и расширение ЕС, будучи самым большим плательщиком взносов в бюджет союза. Именно на Германии ЕС и держится, потому что взносы других стран значительно меньше, а многие страны состоят в ЕС ради этих дотаций, или по крайней мере занимают нужную Германии политическую позицию, чтобы получить очередной транш. Примером могут служить Польша или Венгрия, где за попытки проведения самостоятельной политики им прекратили дотации.

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Попытки напечатать евро будут приводить к инфляции, потому что евро это не доллар, а значит к недовольству населения ростом цен - значит печатным станком проблем не решить. С потерей конкурентоспособности немецкой экономики многие страны ЕС больше не увидят для себя смысла поддерживать общие с Германией политические решения блока. При канцлере Писториусе ЕС может дойти до своего распада, а Германия до ещё больших проблем в своей экономике. Писториус делает ставку на продолжение помощи нашим соседям и даже её увеличение, потому что этого хотят американцы, а по-настоящему независимым кандидатам, которые против этого, Вашингтон не даст возможности прийти к власти, пока Германия ещё может вносить какой-то вклад в дело борьбы США за свою гегемонию. Когда немецкая экономика развалится, американцы ослабят хватку, но пока Германия ещё что-то зарабатывает и может производить оружие, Штатам нужен такой человек, как Писториус, чтобы сменил "ливерную колбасу" с истекшим сроком годности, но продолжил то же дело.