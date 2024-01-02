Bloomberg: многие государственные компании и правительственные учреждения как минимум в восьми провинциях, включая экономически развитые прибрежные провинции, за последний месяц или два дали сотрудникам указание начать использовать оборудование с маркировкой местных брендов в рабочее время

В сентябре Китай ввел запрет на использование устройств Apple госслужащими всех ведомств во время работы. Недавно стало известно, что этот запрет распространяется также на всех сотрудников госкомпаний. Для американской компании это стало еще более серьезным ударом, чем первый запрет. Сейчас возникает вопрос, насколько критично для Apple потерять китайский рынок и чем это может обернуться в ближайшей перспективе для компании.

Запрет на использование устройств Apple стал последствием усиления противостояния между США и Китаем, что вынудило Пекин усилить контроль за безопасностью данных и цифровой деятельностью госучреждений. Такой шаг объясняется необходимостью защиты от утечки конфиденциальных данных и снижения зависимости от зарубежных технологий. В результате многие госкомпании и правительственные учреждения в Китае уже начали использовать отечественное оборудование. Для Apple такой запрет может стать серьезным испытанием, учитывая широкое государственное участие в китайской экономике. Большинство компаний в Китае либо принадлежат государству, либо имеют государственное участие. Подобные меры могут оказать негативное влияние на благополучие Apple.

Особую опасность для компании представляет потеря китайского рынка. На данный момент Китай является значимым источником доходов для Apple. В III квартале текущего года на Китай приходилось 19,3% от общего дохода компании, что составляет $3,84 млрд. При этом доля Apple на рынке в Китае снизилась с 15,3% до 14,2%. Это повлечет за собой сокращение прибыли компании.

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Кроме того, Китай также является важным поставщиком комплектующих и местом производства для Apple. Более 90% продукции компании производится сегодня именно в Китае. Поэтому потеря этого рынка может создать серьезные проблемы для Apple.

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Китай для Apple не только рынок сбыта, но и страна, где производится большая часть продукции компании и откуда поставляются комплектующие. Если США и Китай не смогут найти компромисс и продолжат противостояние, то Apple может столкнуться с серьезными проблемами, такими как увеличение стоимости кредитов, массовые сокращения и падение капитализации. В худшем случае это может привести к полному упадку компании, а в лучшем случае, Apple ограничится западными странами, с учетом политики Запада по отношению к конфиденциальной информации