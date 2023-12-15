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gotreksson
Китай начал бурить в Земле 10-километровый аналог Кольской сверхглубокой скважины
Китай собрался пройти через 10 слоёв и добраться до пород Мелового периода возрастом 140 млн лет. Амбициозная задача уже решается: работы стартовали в мае текущего года. Планируется достичь 11 тыс. метров и поставить рекорд по стране.

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В то время как в России пока только говорят о возобновлении работ на Кольской сверхглубокой скважине, Китай уже приступил к бурению новой скважины. Советский проект, хотя бы частично, не был завершен, несмотря на его огромную научную ценность. Это означает, что страны имеют перед собой цель, к которой они могут стремиться. Недаром китайцы назвали свою новую скважину своей исторической миссией. Перед тем, как перейти к китайскому проекту, давайте вспомним о целях советского проекта, о его ходе и достижениях.

Сверхглубокая скважина на Кольском полуострове стала одним из самых впечатляющих советских проектов. Целью было пробурить Землю на глубину не менее 15 тысяч метров, чтобы достигнуть мантии. Представьте себе: глубина этой скважины должна была быть больше, чем самая низкая точка (дно Марианской впадины) на 4 километра. Все эти усилия были приложены для науки. Место для скважины было выбрано в соответствии с этой целью - на Кольском полуострове, рядом с Балтийским щитом, где находятся самые древние породы возрастом около 3 миллиардов лет.

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Работы начались в 1970 году после тщательной подготовки. В лидирующих ученых страны был привлечен к проекту и проведен серьезный отбор в команду ученых. Но, несмотря на все усилия, трудностей нельзя было избежать. На глубине 7 км пробурщикам затрудняли проход слоистые породы, из-за чего оборудование застревало, и его было сложно освободить без поломки. Приходилось останавливать работу по бурению, затем клали цемент на дефекты и возобновляли работу. Такие аварии происходили достаточно часто. В рамках проекта было создано специальное буровое оборудование. Новая установка УралМаш 15 000 была разработана специально для этих работ.

Потребовалось 20 лет, прежде чем скважина достигла своей финальной глубины - 12 226 метров. На этой глубине давление составляло 1000 атмосфер. В 1990 году произошел мощный взрыв, причины которого до сих пор неизвестны. К счастью, никто не погиб. Через 4 года произошла еще одна авария, и проект был закрыт. Поскольку причина взрыва так и не была найдена, вокруг Кольской сверхглубокой скважины возникло множество мифов. Некоторые даже называют ее "колодцем в ад".

Советский научно-исследовательский проект по бурению Кольской скважины в свое время привел к множеству ценных открытий. Он в значительной степени изменил наше представление о составе Земли. Однако все поставленные цели не были достигнуты. Например, не удалось достичь мантии, которая на разных местах планеты находится на разной глубине. Именно поэтому в научном сообществе все чаще говорят о необходимости возобновления работ.

Китайцы же собираются пробурить 10 слоев и достигнуть пород, возраст которых составляет 140 миллионов лет. Амбициозная задача уже в процессе выполнения: работы начались в мае этого года. Планируется достичь глубины в 11 тысяч метров и установить рекорд для страны.

Но какова основная цель китайского проекта. Ведь при бурении Кольской сверхглубокой скважины удалось сделать множество открытий.

Вот лишь несколько из них:

Земля уже не представляется слоистым пирогом: глубинные исследования Кольской сверхглубокой скважины показали, что внутренние слои Земли намного более сложны и хаотичны, чем предполагалось ранее. Множество слоев пород переплетается и смешивается, создавая сложный геологический пазл.

Открытие новых форм жизни: на глубине 6 км в скважине были обнаружены микроорганизмы, способные существовать в экстремальных условиях высокого давления, температуры и отсутствия солнечного света. Это открытие подтвердило возможность существования жизни в самых непригодных условиях и расширило наше понимание о границах жизни на Земле и в космосе.

Изучение состава Земли и ее эволюции: анализ образцов пород, полученных из скважины, позволил ученым более детально изучить состав и структуру Земли на глубине. Это помогло лучше понять процессы, происходящие в недрах планеты, ее эволюцию, горные изменения и развитие континентов.

Исследование геотермальных ресурсов: Кольская сверхглубокая скважина дала возможность изучить глубинные геотермальные ресурсы и оценить их потенциал. Это важная информация для разработки геотермальной энергетики и внедрения возобновляемых источников энергии.

Тем не менее китайский проект нацелен на достижение других целей. Одной из них является изучение землетрясений и предсказание их возникновения. Китай активно осуществляет мониторинг сейсмической активности и пытается понять причины и механизмы землетрясений. Глубокое бурение новой скважины позволит получить более точные данные о структуре и движении земной коры, а также предоставит новые инструменты для прогнозирования землетрясений.

Кроме того, китайский проект призван продолжить исследование внутренней структуры Земли и ее эволюции. Ученые собираются изучать состав и характеристики пород, анализировать геологические изменения и бороться с головной болью проникновения в глубокие слои земли.

Китай планирует также использовать свою новую скважину как лабораторию для различных экспериментов, связанных с геологией и горными процессами. Это открывает новые возможности для разработки новых материалов, технологий и решений, которые могут быть применены в различных отраслях, включая горнодобывающую и нефтегазовую промышленность.

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Несмотря на неоконченность советского проекта на Кольской сверхглубокой скважине, Китай и Россия продолжают стремиться к исследованиям высокотехнологичных скважин. Каждый проект имеет свои уникальные цели и задачи, и оба государства надеются сделать новые открытия и расширить наши знания о Земле и ее процессах. Это является доказательством важности и ценности научно-исследовательских проектов в современном мире.

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