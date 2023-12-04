Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Российский флот пополнится новыми десантными кораблями проекта 11711

ТАСС: в России планируют продолжать выпуск серии модернизированных больших десантных кораблей проекта 11711. Большие десантные корабли "Владимир Андреев" и "Василий Трушин", которые уже строят на заводе, передадут в состав Тихоокеанского флота в 2024 и в 2025 годах.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Недавно появились новости о проекте 11711, являющемся одним из перспективных проектов военного флота России. В информации рассказывается о грядущем спуске на воду двух кораблей данного проекта и анонсе ещё одной пары судов в интересах Черноморского флота.

В ближайшие месяцы ожидается спуск на воду головного корабля "Владимир Андреев", а через год - его собрата "Василий Трушин". Строительство идёт по плану, и предполагается, что летом первый корабль пройдёт испытания, а в декабре 2024 года будет передан флоту. Это обнадёживает, так как позволяет предположить, что на этот раз проект будет выполнен без задержек. Стоит отметить, что проект 11711м является развитием базового проекта 11711 и основной задачей было исправление ряда нюансов. Один из самых интересных аспектов проекта - изменение габаритов кораблей. Водоизмещение новых БДК значительно увеличено до 8000 тонн, в отличие от исходных 6000 тонн. Это позволяет значительно увеличить десантные возможности - до 400 десантников и 40 единиц бронетехники. Отдельное внимание заслуживает изменение вертолётной площадки и ангара для винтокрылой техники. Теперь на корабле можно разместить до 5 вертолётов Ка-29 или 4 ударных Ка-52М/К. Это позволяет увеличить авиагруппу и значительно расширить возможности десантирования. 

реклама



Но, пока что оставляет вопросы о наличии до 6 десантных катеров типа "Серна", так как неясно, где их будут держать без доковой камеры. Особое внимание стоит уделить вертолётам, так как они могут быть использованы для нивелирования угрозы противокорабельных ракет, которые сложнее обнаружить. Массированную десантную операцию можно осуществить при помощи вертолётов, и при наличии нескольких кораблей, это становится возможным. 

В ближайшие годы на Чёрном море появится ещё один УДК проекта 23900, а также два БДК проекта 11711. Все вместе они смогут высадить десант до 500 морпехов за один заход. Это значительно усилит возможности флота для проведения десантной операции. Кроме того, Минобороны России пока не приняло решение о списании старых БДК, что говорит о желании сохранить важный ресурс для будущих морских операций. 

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на некоторые спекуляции о снижении важности военного флота, последние новости говорят о противоположном. Флот продолжает развиваться и адаптироваться к современным условиям, ставя на серийные и хорошо освоенные проекты. Это позволяет значительно усилить мощности и оперативность флота. В следующие годы мы увидим все преимущества новых кораблей проекта 11711 и их роль в усилении десантной возможности флота.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия новости вс рф флот тихоокеанский флот вмф рф тихоокеанский флот россии 11711 бдк василий трушин владимир андреев
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio Focus A10
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE L100
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360
17
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT13
7
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
11
Обзор и тестирование комплекта APNX C1-VGA-KIT и наборов вентиляторов APNX FP1-140 и FP2-120
13
Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
13
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
3
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
6
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
32
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
22
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
64
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
AALTO планирует обеспечить доступ к интернету по всему миру с помощью солнечных дронов
+
Военный эксперт рассказал об уникальных преимуществах российского дрона «Ланцет»
+
Обновленные первые сборы «Аквамен 2» указывают на провал
+
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Обновление Windows 11 23H2 снижает производительность. Возможная причина антивирус от Microsoft
7
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
10
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
36
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Почему китайский самолет "пухлая девчонка" Xian Y-20 так напугал США
3
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

Алексей Ланин
15:29
Сюжетку проходить не пробовал?
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
Иосиф Джугашвили
15:27
А почему 3060ти говно?
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Weismar
15:26
https://www.dns-shop.ru/product/fcc761c272a5ed20/videokarta-powercolor-amd-radeon-rx-6500-xt-itx-axrx-6500xt-4gbd6-dh/ https://www.dns-shop.ru/product/7f1a9ae25773ed20/videokarta-inno3d-geforce-gtx-1...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Роман Кузько
15:26
"Radeon RX 7600, которая лишь немного быстрее, чем Radeon RX 6650 XT" И? А еще она медленнее чем rx6900xt, можно хоронить короче Почему сравнивают с 6650хт, если надо со своим предшественником, как 4...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Алексей Сизиков
15:24
10 не уничтожена, наоборот она теперь стабильная, как 7,
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
swr5
15:21
98 мастхэв
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
mahmutil
15:20
Зачем мучать технологический труп.
Выжимаем все соки из Sony PlayStation 4 Pro
Алексей Сизиков
15:20
Все будут играть за Люсию))) бабу с ... членом)))
Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
swr5
15:20
Интерфейс запутаный, многие настройки или пропали бесследно или запрятаны в такую глубину, что пользователь не полезет. Круглые углы на старых окнах выглядят ужасно, вообще старый интерфейс то здесь, ...
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
Алексей Сизиков
15:16
Это разогнанное ядро, в. APU ядра видео сильно не могут разогнаться, поскольку это повлечет за собой повышение температуры самого камня. Китайцы вон те вообще красавцы, вытаскивают дискретную графику ...
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем