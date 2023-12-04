Недавно появились новости о проекте 11711, являющемся одним из перспективных проектов военного флота России. В информации рассказывается о грядущем спуске на воду двух кораблей данного проекта и анонсе ещё одной пары судов в интересах Черноморского флота.

В ближайшие месяцы ожидается спуск на воду головного корабля "Владимир Андреев", а через год - его собрата "Василий Трушин". Строительство идёт по плану, и предполагается, что летом первый корабль пройдёт испытания, а в декабре 2024 года будет передан флоту. Это обнадёживает, так как позволяет предположить, что на этот раз проект будет выполнен без задержек. Стоит отметить, что проект 11711м является развитием базового проекта 11711 и основной задачей было исправление ряда нюансов. Один из самых интересных аспектов проекта - изменение габаритов кораблей. Водоизмещение новых БДК значительно увеличено до 8000 тонн, в отличие от исходных 6000 тонн. Это позволяет значительно увеличить десантные возможности - до 400 десантников и 40 единиц бронетехники. Отдельное внимание заслуживает изменение вертолётной площадки и ангара для винтокрылой техники. Теперь на корабле можно разместить до 5 вертолётов Ка-29 или 4 ударных Ка-52М/К. Это позволяет увеличить авиагруппу и значительно расширить возможности десантирования.

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Но, пока что оставляет вопросы о наличии до 6 десантных катеров типа "Серна", так как неясно, где их будут держать без доковой камеры. Особое внимание стоит уделить вертолётам, так как они могут быть использованы для нивелирования угрозы противокорабельных ракет, которые сложнее обнаружить. Массированную десантную операцию можно осуществить при помощи вертолётов, и при наличии нескольких кораблей, это становится возможным.

В ближайшие годы на Чёрном море появится ещё один УДК проекта 23900, а также два БДК проекта 11711. Все вместе они смогут высадить десант до 500 морпехов за один заход. Это значительно усилит возможности флота для проведения десантной операции. Кроме того, Минобороны России пока не приняло решение о списании старых БДК, что говорит о желании сохранить важный ресурс для будущих морских операций.

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Несмотря на некоторые спекуляции о снижении важности военного флота, последние новости говорят о противоположном. Флот продолжает развиваться и адаптироваться к современным условиям, ставя на серийные и хорошо освоенные проекты. Это позволяет значительно усилить мощности и оперативность флота. В следующие годы мы увидим все преимущества новых кораблей проекта 11711 и их роль в усилении десантной возможности флота.