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Как демократичные США впали в зависимость от "недемократической" России в ядерном вопросе

NNSANews: Усиливающаяся зависимость от ядерного топлива очень беспокоит Белый дом. Байден попросил у конгресса больше двух миллиардов долларов на производство собственного обогащенного урана. Задача не из легких: в США за несколько десятилетий атомная промышленность пришла в упадок. И если Москва вдруг прекратит экспорт, реакторы придется выключать.
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Как вы наверняка знаете, Российская Федерация долгое время была известна как ведущий поставщик нефти и газа для развитого мира. Но теперь нашей стране можно приписать еще один энергетический титул - "Ураноколонка". Ведь наша страна стала неотъемлемой частью американской ядерной энергетики, и США столкнулись с необходимой зависимостью от российского урана, чтобы поддерживать работу своих атомных электростанций.

До 20 процентов энергопроизводства в Соединенных Штатах зависит от поставок урана из Российской Федерации. Это значит, что Америка вынуждена полагаться на поставки из недружественной и "недемократичной" страны. И не стоит думать, что Россия только добывает уран и продаёт его США. Мы сами производим высокообогащенное урановое топливо. На нашей территории производится около 50% всего потребляемого в мире урана. Если говорить на языке биржевых торгов, то у России есть контрольный пакет акций в мировой ядерной индустрии. Но обогащение урана - это не что иное, как сложный процесс. Это не то же самое, что добыча нефти из-под земли. Обогатить уран до необходимого уровня - дело долгое и трудоемкое.

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И вот интересный факт: в настоящее время США зависят на 30% от поставок ядерного топлива из России. Атомные электростанции в Соединенных Штатах производят около 20% всей электроэнергии в стране. Так что, зависимость от урана в США довольно велика, и они просто не могут отказаться от его закупок.

Мы можем посмотреть на Европу, чтобы увидеть, как может выглядеть будущее США без надлежащего обеспечения энергией. Проблемы с энергетикой, с которыми столкнулись некоторые европейские страны, являются отличным примером того, что может произойти, когда страна переживает энергетический кризис. И не стоит забывать, что энергетический кризис в Европе во многом стал следствием политики США и безоговорочночного подчинения европейских лидеров этой политике.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что они сами загнали себя в такое трудное положение. Вот почему несколько недель назад Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой о многомиллиардных инвестициях в программу по национальной переработке урана. Да, найти урановую руду не так уж и сложно, но у США возникают проблемы с ее обогащением и превращением ее в топливо.

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Отмечу также, что Россия занимает около 30% американского рынка поставок урана. В то же время Европа занимает 60% рынка. Итак, США зависят от "слабой" Европы с неопределенным будущим на 60%. Когда Европа начнет разваливаться, США рискует серьезно ослабить свое энергетическое обеспечение. И это проблема. Получается, заключить договор с Россией о поставках урана - это намного проще и надежнее, чем полагаться на "слабого" союзника, который имеет серьезные проблемы.

Развитие собственной сферы переработки урана - это еще один важный аспект, требующий больших инвестиций. И самое смешное в этом, что когда-то у США была процветающая и передовая отрасль по обогащению урана. Но серия ошибок и неверных решений привели к тому, что сейчас эта технология утрачена в США.

Конечно, США могут восстановить производство, закупить оборудование, но трудно найти специалистов. Те, кто ранее работал в этой сфере, уже на пенсии или уже ушли. И новых специалистов некому подготовить. В Вашингтоне они начинают осознавать всю серьезность ситуации. Один из экспертов говорит так: "Если мы не примем меры, Россия продолжит контролировать мировой рынок урана в ущерб США и их союзникам". Именно поэтому нужен "долгосрочный запрет на импорт обогащенной урановой продукции".

Наблюдатели отмечают, что восстановить разрушенное за десятилетия практически невозможно. Создание новой инфраструктуры и обучение кадров потребует огромных финансовых и временных затрат. Тем не менее ситуация не безвыходная. Одним из вариантов решения проблемы может быть развитие альтернативных источников энергии. Солнечная и ветровая энергетика уже сейчас занимают значительную долю в мировом энергопроизводстве. США могут увеличить инвестиции в эти области и постепенно снизить зависимость от урана. Но, это опять же требует времени и дополнительных усилий.

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Более реалистичным сценарием является развитие сотрудничества с другими странами, которые имеют достаточные ресурсы урана и обогатительные возможности. США могут заключать долгосрочные договоры на поставку урана с такими странами, чтобы гарантировать себе стабильные поставки и снизить зависимость от России. Возможным партнером может стать, например, Канада, которая обладает обширными запасами урановой руды и сильно развитым ядерным сектором.

Также важным аспектом является развитие собственной отрасли по производству и переработке урана. США могут инвестировать в научно-исследовательскую деятельность и технологические инновации, чтобы создать технологическую базу и обучить собственных специалистов. Это позволит стране не только снизить зависимость от импорта урана, но и стать одним из лидеров в этой сфере, экспортируя свои технологии и продукцию.

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Необходимо признать, что США находятся в сложной ситуации, связанной с зависимостью от урана из России. Но, есть возможности и решения, которые могут помочь стране выйти из этой зависимости. Развитие альтернативных источников энергии, сотрудничество с другими странами и развитие своей отрасли по производству урана - все эти шаги могут помочь США обеспечить свое энергетическое будущее и уйти от зависимости от России.

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Теги

уран зависимость конгресс сша атомные электростанции обогащение урана поставки урана
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