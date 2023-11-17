ТАСС: компания «Био Фарминг» планирует строительство завода по производству целлюлозы из мискантуса в Калининградской области. Ожидаемая мощность предприятия – до 3000 т целлюлозы в год

В Калининградской области в скором времени возникнет новый завод, который перевернет представление о производстве целлюлозы. Завод компании "Био фарминг" будет использовать повторно открытое интересное растение - мискантус, чтобы создавать самую качественную целлюлозу.

Это растение, с высоким содержанием целлюлозы, было выведено специально для России с помощью современных технологий и научных достижений. Теперь мы можем забыть о завозе целлюлозы из-за границы и даже заменить бамбук, которого так нехватало нам в производстве.

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Завод будет производить огромные количества целлюлозы - до 3 тысяч тонн в год. Это невероятная мощность, которая поможет нашей стране снизить зависимость от импорта и сохранить рабочие места. Более того, в результате создания нового завода возникнут новые вакансии, что только укрепит экономическую стабильность Калининградского региона.

Целлюлоза, которую будет производить завод, является основным материалом для создания различных полимерных материалов, включая целлофан, картон, бумагу и даже биобетон. Этот завод поможет укрепить технологический прогресс в строительстве, упаковке и промышленности в целом.

Один из самых замечательных аспектов этого проекта - его положительное влияние на окружающую среду. Мискантус выращивается непосредственно на наших полях, без дальнейшей транспортировки из-за границы. Это значительно сокращает выбросы углеродного диоксида и уменьшает негативное воздействие на окружающую среду. Так что, с использованием целлюлозы из мискантуса открывается новая, более экологически чистая перспектива для производства и промышленности в целом.

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Строительство нового завода по производству целлюлозы из мискантуса в Калининградской области представляет собой важный прорыв в развитии отечественной промышленности. Это способствует экономическому росту и созданию новых рабочих мест, а также улучшению экологической ситуации в регионе. Сегодня наша страна может гордиться собственным источником целлюлозы, который поможет России быть независимыми и достичь новых высот в технологическом развитии.