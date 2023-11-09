Yeni Safak: жители Турции в рамках продолжения бойкота израильских товаров начали массово отказываться и от использования западных платежных систем Mastercard и Visa.

Жители Турции активно показывают свое недовольство экономической поддержкой Израиля западными странами, отказываясь использовать известные платежные системы Mastercard и Visa. Вместо них они предпочитают оформить карты отечественной системы Troy, чтобы избежать того, что 4% каждой покупки уходят за границу.

Этот бойкот стал еще одним проявлением солидарности жителей Турции с палестинцами в последних событиях на Ближнем Востоке. Ситуация обострилась с началом масштабных военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС, и турецкие граждане явно высказывают свое недовольство вмешательством Западных стран, в том числе США в конфликт. Объем операций по картам Troy резко вырос в октябре, достигнув 17,4 миллиарда. На ноябрь уже было оформлено 19 миллионов таких карт, хотя до последних событий в Секторе Газа только 15 из 85 миллионов граждан Турции были ее пользователями. Это значит, что все больше и больше турецких жителей присоединяется к этой форме протеста.

реклама

Турция, уже заявившая о своей поддержке палестинцам, сократила товарооборот с Израилем более чем в два раза после начала конфликта. Президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал свое недовольство многочисленными заявлениями, в то время как министр торговли Омер Болат сообщил, что Турция не будет дальше сотрудничать с Израилем.

Несмотря на активные действия турецкого населения, некоторые эксперты сомневаются в долгосрочной эффективности этого бойкота. Одной из причин подобного скепсиса является сильная зависимость ряда отраслей экономики Турции от связей с Западом, включая финансовые услуги, туризм и внешнюю торговлю. Отказ от использования международных платежных систем, таких как Mastercard и Visa, может оказать отрицательное влияние на эти секторы и, в конечном счете, на экономику страны.

Некоторые аналитики указывают на то, что бойкот может вызвать ответные меры со стороны Запада, которые также нанесут ущерб турецкой экономике. Например, западные страны могут ограничить доступ турецким компаниям к своим рынкам или введут санкции против страны в ответ на этот бойкот.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на все возможные негативные последствия, жители Турции продолжают активно выражать свою позицию в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Они используют свою покупательную силу, чтобы дать понять, что они не согласны с политикой Израиля и его экономической поддержкой. Подобное выражение гражданской позиции становится все более актуальным в современном мире, где граждане с каждым днем все больше осознают свою силу и возможность повлиять на мировые события. Широкое использование карт Troy не только позволяет турецкому населению избежать потери доли каждой покупки, но и становится символом солидарности с палестинскими братьями и сестрами.