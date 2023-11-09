Финский центр технических исследований VTT предоставил доступ к своему пятикубитному квантовому компьютеру как для национальных, так и для прочих компаний из Европы. Благодаря новым вычислительным мощностям пользователи смогут создавать квантовые алгоритмы и разрабатывать компьютерные программы, а также оценивать их работоспособность.

Финский центр технических исследований VTT открыл доступ к своему пятикубному квантовому компьютеру для всех желающих. Это шаг позволит не только финским, но и другим европейским компаниям использовать возможности этой новой технологии.

Теперь пользователи смогут создавать свои собственные квантовые алгоритмы, разрабатывать компьютерные программы и оценивать их применимость, используя это передовое устройство. Главная особенность квантового компьютера заключается в его базировании на сверхпроводящей технологии. Для доступа к нему потребуется использовать "посредника" - суперкомпьютер LUMI, расположенный в CSC, центре обработки данных в Каяни, Финляндия. Исследователи уверены, что квантовые компьютеры и их потенциал могут привести к революционным изменениям во многих отраслях. Европейские, и финские компании без ограничений по специализации и размеру могут воспользоваться VTT квантовым компьютером по фиксированной месячной плате.

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Эксперты считают, что первыми, кто ощутит преимущества и получит выгоду от мощи квантовых вычислений, будут финансисты и фармацевты. Но потенциальные преимущества этой технологии могут быть доступны и всем остальным.

Несомненно, вычислительная мощность квантовых компьютеров и их способность решать сложные задачи будут стремительно развиваться в ближайшие годы. По словам Пекки Пурсула, менеджера по исследованиям квантовых технологий в VTT, перед нами только начало пути и с увеличением размеров квантовые компьютеры будут обладать еще большей мощностью.

Для работы на платформе VTT можно использовать любой персональный компьютер. Сначала пользователь подключается к суперкомпьютеру LUMI с помощью своего устройства, а затем устанавливает соединение с квантовым компьютером. Теперь для всех желающих доступны создания квантовых алгоритмов инструменты программирования, такие как Qiskit и Cirq.

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Все мы с нетерпением ждем, как будут развиваться квантовые компьютеры. С первых шагов они уже показывают, что способны изменить мир. И доступность данных инструментов поможет ускорить создание вещей на которые раньше уходили годы.