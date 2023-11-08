реклама
Специальная Военная Операция(СВО) не перестает удивлять нас редкими экземплярами из прошлого на поле боя. И если пулемет "Максим" и пулемет Томсон(Thompson submachine gun) воспринимаются как печальная необходимость в Вооруженных Силах Украины(ВСУ), все таки ресурсы не бесконечны. То Российская Федерация порой достает из "закрамов" весьма интересные экземпляры.
Недавно Россия снова поставила на боевое дежурство легендарный разведчик М-55 "Геофизика", способный летать в стратосфере и наносить удары с высоты свыше 20 километров. М-55 "Геофизика" является результатом шестидесятилетней истории, военных и научных разработок. Изначально созданный как гражданское воздушное судно для научных миссий, этот самолет был временно забыт, но теперь он снова в деле. Наши инженеры добавили в него уникальный универсальный контейнер разведки "Сыч". И теперь этот разведчик стал настоящим призраком для противников, угрожая безопасности спутников НАТО снабжающих ВСУ разведывательной информацией на полях боя. Из-за чего НАТО присвоило ему обозначение "Мистик". "Сыч" - это настоящая находка для российской, разведывательной авиации. Теперь, находясь на практически стратосферической высоте, этот самолет не только может собирать разведывательную информацию и предоставлять ее для нанесения ракетных ударов, но также способен сканировать радиопереговоры. Это значит, что он легко обнаруживает командные пункты, базы хранения военной техники и многое другое.
реклама
Огромное преимущество М-55 "Геофизика" заключается в том, что войска Украины не имеют эффективных средств поражения разведчика такого рода. В то же время, у НАТО есть подобные возможности, но использование их может привести к опасной эскалации, риску возникновения новой мировой войны. Российская авиация кажется шагает впереди, и Украинских военных уже есть неприятные ассоциации относительно функционирования этого уникального стратегического воздушного средства.
Системы связи Илона Маска, такие как "Созвездие Старлинк", становятся уязвимыми перед этим универсальным разведчиком. М-55 "Геофизика" способен нейтрализовать эти системы, парализуя военную машину оппонента и причиняя им значительные проблемы в области связи. Их зависимость от западных спутниковых станций оказывается уязвимым местом, которое угрожает их оборонной системе. Способность разведчика летать на недосягаемой высоте и обнаруживать важнейшие объекты является настоящим вызовом для НАТО и их союзников.
Мы уже не раз видели, что Россия способна возвращать забытые, но эффективные методы в военную промышленность. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) становятся все более популярными и важными во время боевых действий. Кто знает, что еще готовит российская армия. Может быть, у нас есть и другие неожиданные сюрпризы, которые окажутся не менее опасными и неуязвимыми для ВСУ. Наша страна продолжает искать и находить эффективные способы защищать свои территории и уничтожать военные цели. А настоящие события только доказывают, что у нас есть еще "много интересного в закромах".