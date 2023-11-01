Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

О космических аппаратах серии «Пионер»: стальные пионеры герои по-американски

Время от времени по причине и без вспоминаются любителями космоса легендарные зонды серии «Вояджер». Они почти полвека бороздят бескрайнюю Вселенную и иногда посылают загадочные сигналы. Но мало кто помнит об их предшественниках, которые тоже сотворили немало удивительных открытий – зонды-«Пионеры».
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Первые «Пионеры»

В 1958 году Американская программа по изучению межпланетного пространства "Пионер" вступила в борьбу за первенство в космических исследованиях после триумфального запуска Советским Союзом спутника "Спутник-1". NASA нужно было срочно догнать и перегнать СССР и снова стать космическим лидером.

В июне 1958 года "нулевой" "Пионер" должен был поставить все на свои места. Однако ракета-носитель с зондом на борту взорвалась вскоре после запуска, разбросав надежды на первую успешную миссию. На этом не закончились проблемы, и "Пионеры" с числовыми обозначениями "1", "2", "3" и "4" продолжили свою неудачную судьбу. Ни один из них не смог достигнуть обратной стороны Луны и сделать фотографии ее поверхности.

реклама



Но американское космическое агентство не сдавалось и решило повысить ставки, разработав усовершенствованные версии "Пионера". Осенью 1959 года было сделано еще четыре попытки. Однако и они закончились неудачей, с тем же неутешительным результатом - взрыв ракетоносителя или просто падение зонда в Атлантический океан.

Такие неудачи заставили NASA пересмотреть свою стратегию и передать лунную программу в руки других аппаратов, таких как "Surveyor" и "Lunar Orbiter". 

«Пионер» который смог

К началу 1960-х годов, разработчики космических аппаратов "Пионер" переключились на изучение межпланетного пространства. Их первым достижением в этой области стал зонд "Пионер-5", который стартовал весной 1960 года. Пролетев между Землей и Венерой, этот аппарат предоставил бесценные данные о космических лучах, которые не подвергались воздействию атмосферы нашей планеты.

реклама



Настоящей же сенсацией стал космический аппарат с индексом "6", который был запущен всего через пять лет после своего предшественника. Зонд "Пионер-6" совершил невероятное путешествие – изучал комету C/1973 E1(Когоутека) и получил заслуженный рекорд по долгожительству зондов. Он передавал сигналы вплоть до середины 90-х годов прошлого века, а последний сеанс связи состоялся в 2000 году, чтобы отпраздновать его 35-летие. Зонды "Пионер-7" и "Пионер-8" не смогли обнаружить атмосферу Луны, но зато успешно приблизились к комете Галлея. Эти аппараты поддерживали связь со специалистами до середины 90-х годов.

Завершил эту серию, "Пионер-9". Успешно справляясь с задачами, но, к сожалению, не смог проработать так долго, как ее предшественники. В течение десятилетия он собирал ценнейшие данные о солнечном ветре и магнитном поле Земли, прежде чем связь с ним была потеряна.

«Пионеры»-легенды

Самыми известными в этом семействе можно назвать аппараты 10 и 11. Запущенные в 1972 и 1973 годах, они сразу же стали свидетелями удивительных открытий.

"Пионер-10", как будто обладал сверхъестественными силами, достиг окрестностей Юпитера уже через полтора года после запуска. Этот зонд позволил научному сообществу узнать о пылевом поясе между газовым гигантом и поясом астероидов, выводя нас за пределы того, что мы знали о нашей солнечной системе. Еще более удивительно было открытие, что Юпитер излучает в два с половиной раза больше тепла, чем он получает от Солнца. Это позволило ученым взглянуть по-новому на этого гиганта и задать множество вопросов о происхождении тепла и энергии во Вселенной.

реклама



"Пионер-10" стал также первым космическим аппаратом, способным преодолеть третью космическую скорость, что позволило ему покинуть Солнечную систему и отправиться в долгий путь к звезде Альдебаран в созвездии Тельца. Через 2 миллиона лет, если он сохранит свое состояние и ничего не случится по пути, пионерский зонд приблизится к этой яркой звезде. 

"Пионер-11", отправленный для изучения Сатурна, приблизился к этой планете в сентябре 1979 года, раскрывая нам детальные снимки ее колец и спутников. С помощью этого зонда, мы смогли более глубоко проникнуть в тайны этого газового гиганта и ответить на ряд вопросов о происхождении планеты и ее атмосфере.

Послание землян

В 1972 году, ученый Карл Саган предложил свою идею. Он предложил отправить "весточку" нашим космическим "соседям" - возможные инопланетные цивилизации, которые могли когда-либо столкнуться с зондом "Пионер". Без возможности вернуться на Землю, "Пионер" стал не только исследователем просторов космоса, но и носителем голоса живого мира.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Особую роль в этой коммуникации с космосом играла алюминиевая пластина, прочно закрепленная на корпусе "Пионера". Ее поверхность стала своеобразной хроникой человеческой цивилизации и включала в себя уникальные символы и изображения. Тщательно нарисованное схематическое изображение самого зонда, фигуры представителей мужчины и женщины, а также схематическое изображение атома водорода и расположение Солнечной системы во Вселенной - все это было неким письмом космосу.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

технологии космос nasa история вселенная космическая программа космическая миссия пионер пионер-10 спутник-1
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сервера HIPER Server R3 – Advanced (R3-T223225-13)
5
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
15
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
67
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
23
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
20
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 67
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
12
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
2
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
18
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
7
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
31
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
2
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
4
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Renault работает над созданием пикапа со спортивным и футуристичным дизайном
1
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+
Комиссия по безопасности НАСА предупреждает о рисках перехода от МКС к коммерческим станциям
+
Украинское ПВО в очередной раз "сбило" русские ракеты
5

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
3
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
65
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
158
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
20
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
14
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
3
Спутники Starlink совершили 25 000 маневров предотвращения столкновений всего за 6 месяцев
+

Сейчас обсуждают

Velyurov
02:52
Шеша в беспорядках не участвовал. А вот ТруСикеля проверьте, явно пятачок торчит.
О беспорядках в Дагестане - что известно на данный момент
Johan_888
02:40
Ой Лёха Лёха, им без тебя так плохо...
Арестович назвал Зеленского «диктатором, обречённым на одиночество»
AndreySE-VL
02:23
Была-бы реклама интересная другое дело. А смотреть мусор никто не хочет.
YouTube начал активно бороться с блокировщиками рекламы по всему миру — теперь это не эксперимент
32Влад32
02:14
Это может удивлять только того, кто совсем ничего не знает об Украине.
Варшава возмущена разворовыванием гуманитарной и военной помощи на Украине
32Влад32
02:06
Будет круче чем С-400? Ну все. Перемога скоро.
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
32Влад32
02:05
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. Кто у власти на Украине? Каким путем пришли? И такие люди могут не воровать?
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
32Влад32
01:58
Скоро бывшие соратники еще не так запоют.
Арестович назвал Зеленского «диктатором, обречённым на одиночество»
32Влад32
01:56
Заголовок как то на другие мысли наводит.
Премьер Фицо: Словакия против урезания фондов ЕС для поддержки Киева
32Влад32
01:53
Да пусть носят, может им нравится.
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
Brennet
01:45
Но для системного применения этой тактики уничтожения вражеских ракет самолёт А-50У должен находиться в воздухе перманентно 24/7. Как этого удалось добиться [никак]? Значит есть что-то ещё, что упусти...
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем