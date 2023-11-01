Первые «Пионеры»

В 1958 году Американская программа по изучению межпланетного пространства "Пионер" вступила в борьбу за первенство в космических исследованиях после триумфального запуска Советским Союзом спутника "Спутник-1". NASA нужно было срочно догнать и перегнать СССР и снова стать космическим лидером.

В июне 1958 года "нулевой" "Пионер" должен был поставить все на свои места. Однако ракета-носитель с зондом на борту взорвалась вскоре после запуска, разбросав надежды на первую успешную миссию. На этом не закончились проблемы, и "Пионеры" с числовыми обозначениями "1", "2", "3" и "4" продолжили свою неудачную судьбу. Ни один из них не смог достигнуть обратной стороны Луны и сделать фотографии ее поверхности.

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Но американское космическое агентство не сдавалось и решило повысить ставки, разработав усовершенствованные версии "Пионера". Осенью 1959 года было сделано еще четыре попытки. Однако и они закончились неудачей, с тем же неутешительным результатом - взрыв ракетоносителя или просто падение зонда в Атлантический океан.

Такие неудачи заставили NASA пересмотреть свою стратегию и передать лунную программу в руки других аппаратов, таких как "Surveyor" и "Lunar Orbiter".

«Пионер» который смог

К началу 1960-х годов, разработчики космических аппаратов "Пионер" переключились на изучение межпланетного пространства. Их первым достижением в этой области стал зонд "Пионер-5", который стартовал весной 1960 года. Пролетев между Землей и Венерой, этот аппарат предоставил бесценные данные о космических лучах, которые не подвергались воздействию атмосферы нашей планеты.

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Настоящей же сенсацией стал космический аппарат с индексом "6", который был запущен всего через пять лет после своего предшественника. Зонд "Пионер-6" совершил невероятное путешествие – изучал комету C/1973 E1(Когоутека) и получил заслуженный рекорд по долгожительству зондов. Он передавал сигналы вплоть до середины 90-х годов прошлого века, а последний сеанс связи состоялся в 2000 году, чтобы отпраздновать его 35-летие. Зонды "Пионер-7" и "Пионер-8" не смогли обнаружить атмосферу Луны, но зато успешно приблизились к комете Галлея. Эти аппараты поддерживали связь со специалистами до середины 90-х годов.

Завершил эту серию, "Пионер-9". Успешно справляясь с задачами, но, к сожалению, не смог проработать так долго, как ее предшественники. В течение десятилетия он собирал ценнейшие данные о солнечном ветре и магнитном поле Земли, прежде чем связь с ним была потеряна.

«Пионеры»-легенды

Самыми известными в этом семействе можно назвать аппараты 10 и 11. Запущенные в 1972 и 1973 годах, они сразу же стали свидетелями удивительных открытий.

"Пионер-10", как будто обладал сверхъестественными силами, достиг окрестностей Юпитера уже через полтора года после запуска. Этот зонд позволил научному сообществу узнать о пылевом поясе между газовым гигантом и поясом астероидов, выводя нас за пределы того, что мы знали о нашей солнечной системе. Еще более удивительно было открытие, что Юпитер излучает в два с половиной раза больше тепла, чем он получает от Солнца. Это позволило ученым взглянуть по-новому на этого гиганта и задать множество вопросов о происхождении тепла и энергии во Вселенной.

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"Пионер-10" стал также первым космическим аппаратом, способным преодолеть третью космическую скорость, что позволило ему покинуть Солнечную систему и отправиться в долгий путь к звезде Альдебаран в созвездии Тельца. Через 2 миллиона лет, если он сохранит свое состояние и ничего не случится по пути, пионерский зонд приблизится к этой яркой звезде.

"Пионер-11", отправленный для изучения Сатурна, приблизился к этой планете в сентябре 1979 года, раскрывая нам детальные снимки ее колец и спутников. С помощью этого зонда, мы смогли более глубоко проникнуть в тайны этого газового гиганта и ответить на ряд вопросов о происхождении планеты и ее атмосфере.

Послание землян

В 1972 году, ученый Карл Саган предложил свою идею. Он предложил отправить "весточку" нашим космическим "соседям" - возможные инопланетные цивилизации, которые могли когда-либо столкнуться с зондом "Пионер". Без возможности вернуться на Землю, "Пионер" стал не только исследователем просторов космоса, но и носителем голоса живого мира.

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Особую роль в этой коммуникации с космосом играла алюминиевая пластина, прочно закрепленная на корпусе "Пионера". Ее поверхность стала своеобразной хроникой человеческой цивилизации и включала в себя уникальные символы и изображения. Тщательно нарисованное схематическое изображение самого зонда, фигуры представителей мужчины и женщины, а также схематическое изображение атома водорода и расположение Солнечной системы во Вселенной - все это было неким письмом космосу.