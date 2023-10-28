Рассказывая о российском танке четвёртого поколения Т-14 Армата, нельзя не обратить внимание на его футуристический дизайн и передовые технические характеристики. Ведь с момента его презентации в 2014 году, машина не перестаёт вызывать удивление и восхищение по всему миру.

Прошло уже почти десять лет, и, к нашему сожалению, танк Армата так и не встала на боевое дежурство. Причины такого положения дел стоит искать не только в финансовых и организационных сложностях, но и в самом существе машины.

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Украинский конфликт, который происходит в наше время, лишний раз подчёркивает преимущества Т-90 по сравнению с характеристиками Арматы. Конечно, Т-90 может показаться примитивным по сравнению с великолепной и высокотехнологичной Арматой, но именно эти "примитивы" решают вопрос о мощности и надёжности этой техники на поле битвы.

Одной из основных причин того, что Армата всё ещё остаётся опытной машиной, является её сложность и высокая стоимость. Налаживание масштабного производства этого танка представляется сейчас почти нереальным вызовом для отечественной оборонной промышленности.

Несмотря на это, танк Армата сыграла значительную роль в прорыве технологического и производственного потенциала России. Она стала мощным толчком вперёд, стимулировав разработку новых систем, обмен опытом и совершенствование уже существующих технологий. В этом аспекте, Армата можно считать ключевым звеном в развитии отечественной танковой промышленности.

Потерянное звено

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Трудно себе представить, какой потенциал и инновации могли появиться в новом отечественном танке, если бы не было развал СССР сказавшийся на эволюции ОБТ. Именно в эту эпоху, еще в конце 80-х годов, началась разработка Т-90, который был задуман как замена сразу трех моделей танков - Т-64, Т-72 и Т-80.

Но в начале 90-х, где-то в Советском Союзе, началась работа над самым амбициозным проектом - танком следующего поколения, Т-95. Планы были грандиозными, но разумеется такие сложные исследования и испытания требовали много времени - по крайней мере 10 лет, а вероятно и больше. И именно тогда встал вопрос о машине на которой обкатались бы узлы и агрегаты от Т-95.

Особенности конструкции танка. Корпус, двигатель и трансмиссия

Опытные инженеры разработали танк с новым корпусом, за основу взяли корпус Т-72, оснащенным семью катками на борту. Увеличение размеров дало возможность разместить более мощное вооружение и новую, мощную силовую установку. Для улучшения надежности и производительности, инженеры решили отказаться от газотурбинного двигателя, и установили новый перспективный многотопливный дизельный двигатель 2В-16 (А-53-2), который был встроен в моноблок МТУ-2. Максимальная мощность двигателя составляла 1200 л.s., однако, из-за сопротивления на выходе созданного эжектором, мощность уменьшается до 1000 л. с.

Танк оборудован гидромеханической трансмиссией, оснащенной системой электрогидравлического сервоуправления. Это уникальный комплекс, включающий однореакторную гидропередачу и блокировочный фрикцион. Моноблок МТУ-2 занимает площадь около 3,6 кубических метров.

Вооружение танка

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В начале всего проекта встала проблема размещения оружия. Оригинальный подход был выбрать "старинное" место для размещения - обитаемую башню с автоматической подачей снарядов. Была создана абсолютно новая конструкция, чтобы справиться с этой задачей.

Главным вопросом был выбор между двумя пушками. Для Объекта 785 предлагалось установить одну из двух вариантов: гладкоствольную пушку 2А82 или нарезную 130-мм пушку.

Гладкоствольная пушка 2А82 была эволюцией уже существующей танковой пушки 2А46, которая использовалась на Т-90. Это было впечатляющее оружие, способное справиться с самыми серьезными целями.

Нарезная 130-мм пушка являлась развитием танковой пушки М-65, которая пришла к своему происхождению от корабельных пушек довоенного периода, а также от пушек, устанавливаемых на ИС-7 в 40-х годах. Это был весьма интересный вариант, который предлагал нечто уникальное и мощное.

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Зачастую упоминается еще одна перспективная 140 мм гладкоствольная пушка как возможный вариант вооружения для Объекта. К сожалению, этот проект так и остался на бумаге и не был реализован ни в СССР, ни в России. Также была рассмотрена возможность установки 152 мм танковой пушки, которая уже была испытана на Объекте 292. Но 140-мм вариант казался более органичным и соответствующим целям проекта.

Помимо главного оружия, Объект 785 также оснащался пулеметным вооружением. Спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 мм использовался как стандартное оружие для советских танков. Также присутствовал вариант зенитный пулемет калибра 12,7 мм, чтобы справиться с возможными угрозами с воздуха.

История разработки

Во главе этого проекта стоял гениальный В.Л. Вершинский, который уже ранее создал танк Т-80. Неудивительно, что ожидания от нового протеже Вершинского были высокими.

В был построен первый опытный образец этого самого танка, который предназначался для испытаний. Однако, интересным фактом является то, что большая часть узлов для этого прототипа позаимствована из Т-72, а не из его предшественника Т-80. Почему так произошло - остается загадкой.

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Что же случилось с этой многообещающей разработкой неясно. К сожалению, никакой информации об этом не представлено. Даже тот, единственный простроенный танк, о котором мы знаем, попал в полную тайну. Неизвестно, что с ним стало и где он сейчас находится. Но судя по секретности которая остается с этим проектом, решения примененные в строительстве машины нашли отражение в "Армате", другого объяснения просто нет.