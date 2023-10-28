Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"

Данная машина разрабатывался в конструкторском бюро Челябинского тракторного завода под руководством В.Л. Вершинского и являлась развитием, только что принятым на вооружение Т-80.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Рассказывая о российском танке четвёртого поколения Т-14 Армата, нельзя не обратить внимание на его футуристический дизайн и передовые технические характеристики. Ведь с момента его презентации в 2014 году, машина не перестаёт вызывать удивление и восхищение по всему миру.

Прошло уже почти десять лет, и, к нашему сожалению, танк Армата так и не встала на боевое дежурство. Причины такого положения дел стоит искать не только в финансовых и организационных сложностях, но и в самом существе машины.

реклама



Украинский конфликт, который происходит в наше время, лишний раз подчёркивает преимущества Т-90 по сравнению с характеристиками Арматы. Конечно, Т-90 может показаться примитивным по сравнению с великолепной и высокотехнологичной Арматой, но именно эти "примитивы" решают вопрос о мощности и надёжности этой техники на поле битвы.

Одной из основных причин того, что Армата всё ещё остаётся опытной машиной, является её сложность и высокая стоимость. Налаживание масштабного производства этого танка представляется сейчас почти нереальным вызовом для отечественной оборонной промышленности.

Несмотря на это, танк Армата сыграла значительную роль в прорыве технологического и производственного потенциала России. Она стала мощным толчком вперёд, стимулировав разработку новых систем, обмен опытом и совершенствование уже существующих технологий. В этом аспекте, Армата можно считать ключевым звеном в развитии отечественной танковой промышленности.

Потерянное звено

реклама



Трудно себе представить, какой потенциал и инновации могли появиться в новом отечественном танке, если бы не было развал СССР сказавшийся на эволюции ОБТ. Именно в эту эпоху, еще в конце 80-х годов, началась разработка Т-90, который был задуман как замена сразу трех моделей танков - Т-64, Т-72 и Т-80.

Но в начале 90-х, где-то в Советском Союзе, началась работа над самым амбициозным проектом - танком следующего поколения, Т-95. Планы были грандиозными, но разумеется такие сложные исследования и испытания требовали много времени - по крайней мере 10 лет, а вероятно и больше. И именно тогда встал вопрос о машине на которой обкатались бы узлы и агрегаты от Т-95.

Особенности конструкции танка. Корпус, двигатель и трансмиссия

Опытные инженеры разработали танк с новым корпусом, за основу взяли корпус Т-72, оснащенным семью катками на борту. Увеличение размеров дало возможность разместить более мощное вооружение и новую, мощную силовую установку. Для улучшения надежности и производительности, инженеры решили отказаться от газотурбинного двигателя, и установили новый перспективный многотопливный дизельный двигатель 2В-16 (А-53-2), который был встроен в моноблок МТУ-2. Максимальная мощность двигателя составляла 1200 л.s., однако, из-за сопротивления на выходе созданного эжектором, мощность уменьшается до 1000 л. с. 

Танк оборудован гидромеханической трансмиссией, оснащенной системой электрогидравлического сервоуправления. Это уникальный комплекс, включающий однореакторную гидропередачу и блокировочный фрикцион. Моноблок МТУ-2 занимает площадь около 3,6 кубических метров.

Вооружение танка

реклама



В начале всего проекта встала проблема размещения оружия. Оригинальный подход был выбрать "старинное" место для размещения - обитаемую башню с автоматической подачей снарядов. Была создана абсолютно новая конструкция, чтобы справиться с этой задачей.

Главным вопросом был выбор между двумя пушками. Для Объекта 785 предлагалось установить одну из двух вариантов: гладкоствольную пушку 2А82 или нарезную 130-мм пушку.

Гладкоствольная пушка 2А82 была эволюцией уже существующей танковой пушки 2А46, которая использовалась на Т-90. Это было впечатляющее оружие, способное справиться с самыми серьезными целями.

Нарезная 130-мм пушка являлась развитием танковой пушки М-65, которая пришла к своему происхождению от корабельных пушек довоенного периода, а также от пушек, устанавливаемых на ИС-7 в 40-х годах. Это был весьма интересный вариант, который предлагал нечто уникальное и мощное.

реклама



Зачастую упоминается еще одна перспективная 140 мм гладкоствольная пушка как возможный вариант вооружения для Объекта. К сожалению, этот проект так и остался на бумаге и не был реализован ни в СССР, ни в России. Также была рассмотрена возможность установки 152 мм танковой пушки, которая уже была испытана на Объекте 292. Но 140-мм вариант казался более органичным и соответствующим целям проекта.

Помимо главного оружия, Объект 785 также оснащался пулеметным вооружением. Спаренный пулемет ПКТ калибра 7,62 мм использовался как стандартное оружие для советских танков. Также присутствовал вариант зенитный пулемет калибра 12,7 мм, чтобы справиться с возможными угрозами с воздуха.

История разработки

Во главе этого проекта стоял гениальный В.Л. Вершинский, который уже ранее создал танк Т-80. Неудивительно, что ожидания от нового протеже Вершинского были высокими.

В был построен первый опытный образец этого самого танка, который предназначался для испытаний. Однако, интересным фактом является то, что большая часть узлов для этого прототипа позаимствована из Т-72, а не из его предшественника Т-80. Почему так произошло - остается загадкой.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

Что же случилось с этой многообещающей разработкой неясно. К сожалению, никакой информации об этом не представлено. Даже тот, единственный простроенный танк, о котором мы знаем, попал в полную тайну. Неизвестно, что с ним стало и где он сейчас находится. Но судя по секретности которая остается с этим проектом, решения примененные в строительстве машины нашли отражение в "Армате", другого объяснения просто нет.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия танки армата т-90 теория т-14 армата обт объект 785 сссср т-95
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
21
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8

Интересные материалы

Ретроклокинг: Позывной – 370-й
24 октября 2023 63
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
19 октября 2023 21
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

в России создали супердешевый беспилотник, невидимый для систем РЭБ
8
В РФ создали высокопрочный бетон, на 90% состоящий из стекольных отходов
10
Опубликован список из 100+ смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку HyperOS вместо MIUI
+
MWM: Кинжал - асимметричный ответ России на внешние угрозы, который остановить абсолютно нечем
3
SK hynix открыто выразила протест против вероятного объединения Western Digital и Kioxia
+
Голуби могут решать задачи, которые кажутся сложными как для человека, так и для ИИ
1
Из-за нового процессора Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 могут подорожать
+
Apple может радикально обновить линейку наушников AirPods в 2024-2025 годах
+
Пределы роста - в 1973 году в MIT вычислили исчерпание ресурсов Земли между 2040 и 2050 годами
2
В Сети появляются новые спутниковые снимки сектора Газа до и после бомбардировок израильскими ВВС
3
Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик замечен за получением вида на жительство в Испании
6
Известный трейдер предсказал дальнейшее движение курса BTC
+
Фото Nubia Z50 SE с прямоугольным модулем камеры появилось в сети
+
OnePlus 12 побил 18 рекордов DisplayMate с новым дисплеем 2K BOE
1
Изобретено четвертое поколение динамической защиты бронетехники
+
Snapdragon 8 Gen 3 на 233% опередил Snapdragon 8 Gen 1 в AnTuTu
+
Мошенники стали использовать тему конфликта в Израиле для разводов на деньги
+
Take-Two приобрела права на домен GTA6.com, что может свидетельствовать о скором релизе игры
7
В воздухе сразились украинский дрон "Баба Яга" и российский дрон - победа досталась представителю РФ
1
Сергей Брин получил разрешение на первый полет своего дирижабля
1

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему Poco F5 – один из лучших смартфонов 2023 года
22
Очень короткое тестирование вентилятора ID-COOLING XF-12025-SD-K
7
"Бэтмобили" и "Моби Дики" гоночных трасс
1
Почему я не люблю отдых в Крыму
51
Названы новые системы ПВО, сбившие за пять дней 24 украинских самолета
18
Обзор и тестирование корпуса APNX C1
12
О игровом шоу "Нашы Игры"
7
Китай опередил США в гиперзвуковой гонке вооружений — SCMP
1
Готов ли Израиль к вторжению в Газу и могут ли США защитить своего союзника на Ближнем Востоке
4
Краткая история о том, как Фил Спенсер закапывал консоли Xbox
7

Сейчас обсуждают

Dimon Motor
02:39
что не так с "Крикунами"?! Один из любимых фильмов, как ни странно.....
Фильм Робокоп (RoboCop) - немножко хорошей фантастики
Yilec
02:37
Евреи, как всегда, считают что их проблемы - это проблемы всего мира, а проблемы мира - не их проблемы.
Израиль заявил, что ООН лишилась легитимности после принятия Генассамблеей резолюции о немедленном перемирии в секторе Газа
REY_B_
02:36
Греться будет. Тупик однако.... И Скайнет, мы так и не увидим....
AMD объяснила почему будущие чипы Ryzen могут нагреваться сильнее
glavhyilo
02:34
всё про бучу льют в уши хохлам.
Как изменение рациона питания может сократить выбросы углекислого газа и улучшить ваше здоровье
glavhyilo
02:29
02:10 28.10.2023 Иран пригрозил открытием новых фронтов против США.
Как изменение рациона питания может сократить выбросы углекислого газа и улучшить ваше здоровье
REY_B_
02:29
Китай всего лишь не хочет войны с США, т.к. ему всё было весьма неплохо, а от хорошей жизни войн не ищут. А вот США, и так, и этак, всё равно плохо. Существует неплохой шанс, что победившие "крайние р...
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
Борис Дайтер
02:28
Ой, что вы несёте? Неужто на работе? Про Бучу не слышали? А в Газе мирняка нет там ХАМАС повсюду.
Как изменение рациона питания может сократить выбросы углекислого газа и улучшить ваше здоровье
Listoman
02:01
Это одна из самых графонистых игор на сегодня)
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
smash526
01:59
"Но после вступления в конфликт Египта и других арабских стран, появятся специальные обучающие лагеря и захваченную технику на тягачах начнут свозить в специальные подземные бункеры" и всё то у вас "с...
Рассмотрим сценарий вмешательства США в палестинский конфликт на стороне Израиля
beltar
01:58
И кому она нужна с такими запросами? Сам жанр изначально не самый массовый.
Системные требования Alan Wake 2 зашкаливают — для 1080p 60 FPS нужна минимум GeForce RTX 4080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем