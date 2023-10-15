Давайте вернемся к началу 20-х годов прошлого века. Тогда Палестина попала под британское влияние и началось переселение евреев на эти земли. Массовая миграция вызвала беспокойство среди местного арабского населения, уже вскоре переросшее в вооруженные восстания. Напряжение нарастало, и британские власти, не находя согласия между арабами и евреями, решили покинуть Палестину, передав судьбу этой земли в руки ООН.

Война за независимость Израиля

В 1947 году ООН предложила создать отдельные еврейские и арабские государства в Палестине, а Иерусалим оставить под международным контролем. Этот план удовлетворил евреев, но арабы сочли его невыгодным. Это привело к тому, что в день завершения британского правления – 14 мая 1948 года – евреи объявили о создании Израиля. И уже 15 мая арабы напали на молодое государство Израиль. Конфликт продлился почти 2 года(ноябрь 1947 года — июль 1949 года), позже его назовут "Войной за независимость Израиля", а в арабских странах и среди палестинцев эта война известна как "Катастрофа".

Шестидневная война 1967 года

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"Шестидневная война", также известная как "Израильская война 1967 года", была вооруженным конфликтом между Израилем и его соседями - Египтом, Иорданией и Сирией. Название конфликта происходит от продолжительности боевых действий, которые начались 5 июня 1967 года и завершились 10 июня того же года.

Корнем этого конфликта были долгосрочные напряжения между Израилем и его арабскими соседями, в особенности, вопрос границ и территориальных претензий. Предыдущий конфликт в 1956 году оставил большинство этих вопросов нерешенными.

Главной причиной стало накопление напряжений с Египтом, который блокировал израильский порт Эйлат и перекрыл пролив Тиран, между Шарм-эль-Шейхом и Саудовской Аравией. Это действие было рассмотрено Израилем как акт агрессии и нарушение международных норм.

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В ответ Израиль перешёл на предотвращение ударов против его сухопутных и воздушных сил, начав операцию "Фокс" - воздушный удар против египетской авиации. В течение первых двух дней Израиль уничтожил большую часть египетского флота и воздушных баз, добившись подавляющего воздушного преимущества.

В ответ на военные действия Израиля, Иордания и Сирия также вступили в противостояние с израильской армии. Иорданская армия стремилась захватить Восточный Иерусалим и западный берег Иордана, а Сирия атаковала на Голанских высотах.

Однако, израильские силы сумели успешно противостоять нападающим соседям и даже совершили контрнаступление. Во время "шестидневной войны" Израиль оккупировал Восточный Иерусалим и Западный берег, где располагалась палестинская территория и важные исторические места, такие как горы Иудеи и Иорданская долина, а также полуостров Синаи и Голанские высоты. Израиль сумел укрепить свою позицию в регионе, одержав существенную военную победу.

"Шестидневная война" завершилась быстро, но она имела значительные последствия для политической обстановки на Ближнем Востоке. Израиль существенно расширил свои границы и получил контроль над стратегически важными территориями. В целом, это противостояние изменило динамику сил в регионе и заложила основу для последующих конфликтов и напряжений на Ближнем Востоке.

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На практике, результаты шестидневной войны включали: оккупацию Восточного Иерусалима Израилем, что послужило именно причиной для последующих споров между Израилем и Палестиной; усиление радикальных арабских организаций, таких как Хамас и Исламское движение, и вовлечение северного Ливана в конфликт; сохранился конфликт между Израилем и Сирией, отразившийся в последующих арабо-израильских конфликтах, таких как Йом-Кипур или "война Судного дня".

Ползучая аннексия Израиля

С 1967 года, политика "ползучей аннексии" Израиля привела к переселению его граждан на палестинские земли. Это стало возможным благодаря созданию еврейских поселений, которые получили контроль над 60% территории Западного берега - основной части Палестины.

Однако, когда Палестина провозгласила свою независимость, Израиль отказался устранить эти поселения, и продолжает переселять туда новых евреев по сей день. Результатом этой политики является то, что большая часть Палестины фактически находится под оккупацией. Это вызывает горячие споры и нарушает возможность установления мирных отношений между двумя сторонами.

"Война Судного дня" 1973 года

"Война Судного дня" началась 6 октября 1973 года, когда Египет и Сирия начали внезапную атаку на израильские оккупированные территории на Синайском полуострове и на Холм Голан на границе с Сирией. Арабским государствам удалось добиться некоторых успехов, особенно в начале конфликта. Они сумели прорвать линию обороны Израиля и захватить некоторые ключевые территории.

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"Война Судного дня" стала точкой перелома в истории Ближнего Востока. Сирия и Египет стремились вернуть свои оккупированные территории, а также изменить баланс сил в регионе. Однако Израиль добился успеха благодаря своей лучшей подготовке, оружию и современным технологиям. Они смогли остановить арабов и затем перейти к контратаке.

Этот конфликт резко изменил политическую карту Ближнего Востока. Израиль продемонстрировал свою военную мощь и превосходство над арабскими соседями, что привело к обновлению мирных переговоров и в итоге к подписанию ряда мирных соглашений. "Война Судного дня" оказала значительное влияние на будущие конфликты в регионе и на дальнейшую политику в отношении Израиля и арабских стран.

ХАМАС победил

Исламистское движение ХАМАС (Харакат аль-Мукауама ас-Самауия) было создано в 1987 году в Газе с целью борьбы против оккупации Палестины и осуществления исламского правления в регионе. ХАМАС был основан шейхом Ахмедом Исмаилом Яссином и другими религиозными и политическими лидерами.

Однако, основной аспект деятельности ХАМАСа заключался в проведении самоубийственных террористических атак против израильских целей. Организация провела множество атак на мирных жителей и военных, что вызвало массовые жертвы у обеих сторон.

В 2006 году ХАМАС выиграл выборы в Газе и прорвался к власти, что привело к осложнению ситуации и усилению враждебности между ХАМАСом и Израилем. Следующие годы оказались кровопролитными, с обеих сторон совершались атаки и обстрелы, попытками преступить границу и перехватить контроль над территорией.

С 2014 года Израиль начал проводить операции на территории Палестины: "Облачный столб", "Литой свинец " и т.д. в ходе которых были нанесены массированные удары по позициям ХАМАСа в Газе. Конфликт унёс жизни сотен палестинцев и израильтян, большая часть из которых были гражданскими лицами.

Что из этого стало причиной нынешнего конфликта?

У ХАМАС нет сомнений в их цели: аннигилировать Израиль. Именно они решились на дерзкий шаг и вторглись в оккупированные Израилем территории. Их операция была названа "наводнение Аль-Аксы", что несет явное отражение происходящего в Иерусалиме.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа также сыграла свою роль в этом конфликте. Люди оказались запертыми, лишены достаточных ресурсов и шансов на лучшую жизнь. В таких условиях растет ненависть и те страсти, которые способны взорвать весь регион.

Нельзя пройти мимо того факта, что в ходе прошлых военных операций ЦАХАЛ (Израильская оборонная армия) неконтролируемо атаковала места ХАМАСа в густонаселенных районах. Это приводило к гибели мирного населения и глубокому разочарованию палестинцев.

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Одна вещь ясна - конец конфликта не равен победе. Нет победителей, когда ставки означают потерю людей и страдания. Яркий пример - конфликт между Израилем и ХАМАС, который продолжается уже столько лет. Вопреки всему, что может быть написано в истории, главные участники продолжают сражаться в этой никогда не заканчивающейся борьбе за территории.