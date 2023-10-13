Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) сделали ошеломляющий прорыв в области безмасочной литографии. Это совершенно новое направление, которое только начинает исследоваться, но уже сейчас российские ученые представили промышленный образец комплекса, состоящего из двух установок: безмасочного фотолитографа и плазменной установки травления. Интересно то, что данное оборудование позволяет создавать наноструктуры для микроэлектроники без использования специальных масок. Такие маски требуют применения сложных технологий и стоят дорого. Созданный в СПбПУ комплекс значительно дешевле зарубежных аналогов. При этом он обладает рядом преимуществ, например, высокой надежностью и чувствительностью создаваемых мембран.

Применение новой технологии обширно, и она может быть полезна в различных отраслях. Например, в радиолокации возможно увеличение срока службы приборов в много раз, а использование ее при производстве солнечных панелей позволяет значительно уменьшить их вес и габариты, а также работать в пасмурную погоду с высоким КПД.



Однако, следует отметить, что безмасочная технология пока не может конкурировать с масочной в производительности. Это ограничивает ее применение в масштабных производствах. Однако, в узконаправленных задачах, таких как научные исследования, она показывает себя великолепно.

Одним из потенциальных применений созданного комплекса может быть производство процессоров. Однако, для достижения этой цели требуется дальнейшее инвестирование, создание производственных мощностей и дальнейшее развитие технологии. Если все условия будут выполнены, Россия сможет встать на одну ногу с ведущими мировыми компаниями в области микроэлектроники.

Представленная разработка открывает огромные перспективы для российской науки и промышленности. СПбПУ продемонстрировал свою ведущую роль в сфере инноваций и технологического прогресса. Необходимо поддерживать и инвестировать в такие проекты, чтобы обеспечить их успешный старт в промышленном масштабе и укрепить позиции России на мировой арене.