Роскосмос: В сентябре в научно-производственном объединении "Энергомаш" имени академика В. П. Глушко (входит в госкорпорацию "Роскосмос") состоялось заседание научно-технического совета, на котором были рассмотрены результаты проработки маршевого двигателя с центральным телом для перспективной ракеты-носителя "Корона"

Роскосмос вновь делает шаги к созданию невероятной многоразовой ракеты-носителя «Корона». Научно-технический совет, проведенный в НПО «Энергомаш», принялся изучать результаты проработки нового маршевого двигателя. Если все пойдет по плану, это может стать поворотным моментом в российской космической отрасли.

Что делает ракету «Корона» настолько уникальной. Во-первых, это ее возможность вертикального взлета и посадки. Это означает, что ракета будет автономно взлетать в космос и контролируемо спускаться обратно на Землю. Такая функция значительно упрощает процесс и экономит ресурсы, что делает ракетную технологию гораздо доступнее и эффективнее.

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Однако, это только один из факторов, который делает «Корону» такой обещающей. Разработчики также обещают, что ракета будет иметь стартовую массу менее 300 тонн и сможет нести на борту до 7 тонн груза на борту. Это значит, что она будет способна доставлять в космос огромные грузы, включая спутники, станции и другие космические аппараты.

Очевидно, что создание такой передовой ракеты требует совместных усилий различных российских космических организаций. В рамках разработки проекта «Корона» участвуют такие известные названия, как Центр Келдыша, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, компания «Агат», а также предприятие «Композит» и ряд высших российских университетов.

В настоящее время научно-исследовательская группа планирует создать модельную конструкцию двигателя и начать предварительные испытания. Это очень важный шаг, который поможет определить, насколько устойчива и эффективна ракета-носитель «Корона» в реальных условиях.

Строительство «Короны» началось еще в 90-х годах, но субсидирование было прервано, и проект был заморожен на несколько лет. Однако, сейчас у нас есть шанс увидеть его воплощение. Новые разработки и достижения в российской ракетостроительной промышленности придают надежду на восстановление и даже превышение уровня конкуренции на международной арене.

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Давайте пожелаем разработчикам проекта «Корона» успехов и ожидаемые результаты испытаний. Если все пойдет по плану, мы можем ожидать новых рекордов и достижений в российской космической индустрии. Мы с нетерпением ждем следующих новостей о ракете «Корона» и ее будущем в космосе.