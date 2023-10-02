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Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость

Трагикомический случай произошел 17 сентября во время тренировочного полета. Самолет-невидимка упал в поле округа Вильямсбург, а перед этим пилот катапультировался. Без пилота F-35 продолжил полет. Один из самых совершенных истребителей в мире стал невидимым, так как транспондер был выключен и радары не смогли его обнаружить.
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Репутация самого обсуждаемого истребителя США F-35 уже являлась не самой лучшей, но после инцидента 17 сентября 2023 года она еще больше пострадала и, скорее всего, не восстановится вообще. Самый передовой и дорогостоящий самолет Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки на самом деле оказался неэффективной и чрезмерно рекламируемой пустышкой. Теперь, после раскрытия подробностей этой аварии, стало ясно о всех недостатках этого летательного аппарата. Давайте рассмотрим, какие критические уязвимости были выявлены в результате этой ситуации и какие действия планирует предпринять Пентагон в отношении самого дорогостоящего проекта для бюджета Америки.

Самолет F-35 уже не раз привлекал внимание общественности к своим проблемам. Уже пять лет назад была обнаружена уязвимость перед ударами молний, а также риск возгорания части топливной системы при попадании молнии. 

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Военные специалисты сталкиваются с множеством вопросов. Они хотят узнать, как самый новый истребитель F-35 мог исчезнуть с экранов радаров и через 24 часа после этого разбиться. Хотя их работа может занять месяцы, пока все будет тщательно изучено, уже сейчас некоторые детали стали достоянием общественности.

Оказалось, что у F-35.B есть опция автоматического катапультирования пилота. Возможно, это автоматическое катапультирование случайно сработало, выбросив пилота из самолета, задумывается Дэн Грейзер, старший научный сотрудник Проекта государственного надзора по оборонной политике. И, действительно, после того, как летчик исчез из истребителя, тот стал неуправляемым. Существует предположение, что ракетные двигатели повредили транспондеры, что в результате привело к сгоранию системы отслеживания и повреждению других систем.

Однако Пентагон не может с уверенностью сказать, как все случилось. Возникают некоторые неприятные вопросы относительно состояния авиационного крыла. Например, возможно ли, что система катапультирования сработала случайно, выбросив американского летчика. Возможно, именно поэтому он не включил транспондер.

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Также возможно, что транспондеры на борту не работали из-за технических проблем. Ведь, как оказалось, самолеты F-35 имеют готовность лишь на 55% при нормативных 80-90%, что может привести к самым неприятным последствиям.

Эти проблемы F-35 вызывают серьезные сомнения в успешности этого проекта. Он был задуман как самый передовой и надежный истребитель пятого поколения, но результаты не оправдали надежд американских военных. Действительно ли стоило потратить столько денег на "мешок с таким количеством проблем"?

А проблемных мест в самолете действительно очень много. Уже в 2018 году было обнаружено около 997 критических недостатков. 112 из них представляли угрозу жизни, серьезные травмы и возможные профессиональные заболевания, а остальные - это неисправности в отдельных элементах конструкции и бортовых системах. Но американские чиновники замалчивали эти факты, неправильно оценивая количество проблем. Производитель F-35, Lockheed Martin, интересует только прибыль, которая, судя по стоимости каждого истребителя в размере около 160 миллионов долларов, очень значительна.

Согласно отчету Счетной палаты США, это самый дорогостоящий проект военных видов закупок, стоимость которого составит 1,7 триллиона долларов, а техническое обслуживание займет 1,3 триллиона долларов. Предполагалось, что доля F-35 в общем парке тактической авиации США будет продолжать расти, что обещает еще большую прибыль производителю.

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Академик Вадим Козюлин на отдельной беседе с RT заявил: "По-моему мнению, Пентагон поставил Lockheed Martin перед невыполнимыми задачами. Истребитель пятого поколения должен был быть высокотехнологичным и надежным. Но результаты явно не оправдали ожиданий и инвестиций. Похоже, что у F-35 еще долго будут возникать различные проблемы, и в конечном итоге акцент сместится на самолет шестого поколения.."

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Таким образом, репутация истребителя F-35 серьезно пострадала после последней аварии. Проблемы с транспондерами и системой катапультирования вызывают много вопросов. Проект F-35 оказался наиболее распиаренным и дорогостоящим проектом для США, но результаты не оправдали ожиданий. Необходимо провести глубокий анализ и предпринять необходимые шаги для улучшения и более эффективного использования этого самолета. В противном случае, стране придется испытывать трудности с F-35 на протяжении многих лет.

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Теги

сша пентагон lockheed martin самолет авария бюджет f35 техобслуживание транспондеры ракетныедвигатели
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