Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
473 года назад были заложены основы русской регулярной армии
1 октября 1550 года появился «Царский приговор об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Этим документом Иван IV Грозный заложил основы русской регулярной армии.

реклама

Семь веков назад, в 1550 году, русской истории был положен фундамент сухопутных войск России. Это был настоящий прорыв, который позволил стране создать мощную и организованную армию. История формирования русской армии началась еще за 473 года до этого события, но именно 1 октября 1550 года стало решающим моментом.

реклама

До этого времени в княжествах существовали только небольшие дружины и ополчение, которые не могли полностью выполнить свои обязанности. Иван IV Грозный осознал необходимость в военных реформах и поэтому ввел "Царский приговор об испомещении" - документ, который стал основой русской регулярной армии.

Главным результатом этой реформы стало создание стрелецких подразделений. Их численность, жалование, управление и комплектование были четко регламентированы. Стрельцы были хорошо вооружены и обмундированы, а также выполняли важные функции, как армейские, так и полицейские. Они охраняли покой государей и занимались ремеслами и промыслом в свободное время.

Позже, во время правления Петра I, были введены дополнительные реформы, такие как рекрутская система, которая сделала российскую армию еще более организованной. Однако основы регулярных войск были заложены именно Иваном Грозным, и поэтому День Сухопутных войск России по-прежнему отмечается именно 1 октября.

Сегодня русская армия является одной из самых сильных и профессиональных в мире. Ее история богата победами и достижениями. Битва при Молодях, взятие Казани и Астрахани, первоначальный этап Ливонской войны - все это лишь некоторые примеры мощи и боевых навыков русской армии.

История создания русской армии связана с именами великих правителей и военачальников. Однако суть ее заключается в том, что она стала гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Именно благодаря сухопутным войскам, Россия достигла многих побед и сохраняет свою независимость и силу до сегодняшнего дня.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Стоит отметить, что история России часто становится предметом искажения и разных интерпретаций. Чаще всего это связано с политическими и идеологическими целями. Но важно помнить, что реальная история русской армии является свидетельством ее подвигов, славы и мужества. Это история, которая должна быть передана от поколения к поколению и возносить гордость и уважение к нашим сухопутным войскам.

#россия #реформа #день сухопутных войск #день сухопутных войск россии #иван iv грозный #петр i #русская армия #царский приговор об испомещении
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Экс-разведчик США Скотт Риттер: Германия должна повиниться из-за поставок оружия ВСУ
В Госдуме назвали новые планы контрнаступления ВСУ «бесперспективными»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
24
В Сети появились кадры поражения очередного ж/д эшелона ВСУ ракетой ОТРК «Искандер-М»
12
Россия готовит подразделения из северных регионов для зимней кампании
+
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
8
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
26
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
8
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
3
Экс-разведчик США Риттер назвал признаки близкого ухода Зеленского в отставку
+
Пресс-служба ЧВК Вагнер выложила полное видео последней поездки Евгения Пригожина в Африку
6
WSJ: братья Байдена использовали его политическое влияние в своих деловых целях
3
В Сети появились кадры очередного Leopard 2, облепленного советской динамической защитой «Контакт-1»
2
Глава евродипломатии Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом
1
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
+
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Оперативные данные разведки позволили "Искандерам" поразить крупный эшелон бронетехники ВСУ
1
Испанские ученые обнаружили червей, слюна которых способна разлагать пластик
7
«Ростелеком» собирается заменять недостающих программистов во всей IT-отрасли собственной ИИ-платформой «Лукоморье»
14
Электрический грузовик Tesla Semi способен в течение суток преодолевать более 1700 км
2
FT: Южная Корея призывает Китай заставить КНДР отказаться от ядерного оружия
2
The Drive: российские беспилотники «Герань» получили шрапнель
1

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
10
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
26
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
6
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
4
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
36
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4

Сейчас обсуждают

Гер Краузе
19:20
само собой ты, вон какая у тебя рожа грустная, чего тебе грустно то?
Нефть стоит под сто долларов, а бензин в США резко подорожал
ЧatoБoт
19:19
Ты хоть стринги свои кружавчатые стираешь, болезный?
Медведев уточнил, что может случиться с немецкими военными заводами в случае применения ракет Taurus по российской территории
Гер Краузе
19:17
вот ты примитивный деградант, ВСУки и отобрали дома у украинцев
Западная техника, включая Challenger 2, была уничтожена по дороге на Вербовое
Александр Кривозуб
19:16
Intel 8060 клон. Разработчик русский, увез патент в сша и работал в intel. Был создателем первого процессора intel
Советский компьютер из Чернобыльской зоны заработал спустя 35 лет
Александр Сергеевич
19:15
за это тензорные ядра отвечают а не мега гига сервер
NVIDIA подозревают в антиконкурентных действиях во Франции
Гер Краузе
19:13
хохоловатники к ночи как вурдалаки вылазят, вон внизу "в трусиках" вылез
Медведев уточнил, что может случиться с немецкими военными заводами в случае применения ракет Taurus по российской территории
ЧatoБoт
19:10
Опять Трусикеру полну панамку цобачьих пыпысек наклали. Традиция Оверов, однако.
Медведев уточнил, что может случиться с немецкими военными заводами в случае применения ракет Taurus по российской территории
Гер Краузе
19:09
Ну это понятно, а ещё орков можно в Варкрафте побеждать пиу пиу.... по другому местные хохлоботы не умеют воевать.
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Тruth Seеker
19:09
Там стреляю и убить могут, лучше за клавой воевать
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Гер Краузе
19:08
А ты почему за свои идеалы не идешь на фронт?
Депутат Толстой: РФ должна вернуть остальные свои земли, подконтрольные Киеву
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем