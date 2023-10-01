1 октября 1550 года появился «Царский приговор об испомещении в московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей». Этим документом Иван IV Грозный заложил основы русской регулярной армии.

Семь веков назад, в 1550 году, русской истории был положен фундамент сухопутных войск России. Это был настоящий прорыв, который позволил стране создать мощную и организованную армию. История формирования русской армии началась еще за 473 года до этого события, но именно 1 октября 1550 года стало решающим моментом.

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До этого времени в княжествах существовали только небольшие дружины и ополчение, которые не могли полностью выполнить свои обязанности. Иван IV Грозный осознал необходимость в военных реформах и поэтому ввел "Царский приговор об испомещении" - документ, который стал основой русской регулярной армии.

Главным результатом этой реформы стало создание стрелецких подразделений. Их численность, жалование, управление и комплектование были четко регламентированы. Стрельцы были хорошо вооружены и обмундированы, а также выполняли важные функции, как армейские, так и полицейские. Они охраняли покой государей и занимались ремеслами и промыслом в свободное время.

Позже, во время правления Петра I, были введены дополнительные реформы, такие как рекрутская система, которая сделала российскую армию еще более организованной. Однако основы регулярных войск были заложены именно Иваном Грозным, и поэтому День Сухопутных войск России по-прежнему отмечается именно 1 октября.

Сегодня русская армия является одной из самых сильных и профессиональных в мире. Ее история богата победами и достижениями. Битва при Молодях, взятие Казани и Астрахани, первоначальный этап Ливонской войны - все это лишь некоторые примеры мощи и боевых навыков русской армии.

История создания русской армии связана с именами великих правителей и военачальников. Однако суть ее заключается в том, что она стала гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Именно благодаря сухопутным войскам, Россия достигла многих побед и сохраняет свою независимость и силу до сегодняшнего дня.

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Стоит отметить, что история России часто становится предметом искажения и разных интерпретаций. Чаще всего это связано с политическими и идеологическими целями. Но важно помнить, что реальная история русской армии является свидетельством ее подвигов, славы и мужества. Это история, которая должна быть передана от поколения к поколению и возносить гордость и уважение к нашим сухопутным войскам.