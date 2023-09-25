Германия могла бы восстановить трубопровод «Северный поток» и возобновить эксплуатацию атомных электростанций (АЭС), чтобы удешевить электроэнергию и тем самым поддержать национальную автопромышленность. С таким предложением в интервью газете Berliner Zeitung выступил бывший председатель Восточного комитета германской экономики и член правления Daimler AG (ныне — Mercedes-Benz Group AG) Экхард Кордес.

Бывший председатель Восточного комитета германской экономики и член правления Daimler AG (ныне — Mercedes-Benz Group AG) Экхард Кордес в интервью газете Berliner Zeitung предложил принять меры по возобновлению работы ФРГ над газопроводом «Северный поток» и восстановлению работоспособности атомных электростанций (АЭС). Он уверен, что такие меры помогут снизить стоимость электроэнергии и поддержать промышленность страны.

Кордес заявил, что проблема завышенной стоимости на электроэнергию в Германии не безнадежна и может быть решена. По его мнению, увеличение мощности АЭС и ремонт «Северного потока» позволят продолжать поставки голубого топлива из России. Бизнесмен подчеркнул, что важно принимать политические решения на основе ситуации в стране, а не мировых предубеждений.

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Он также подчеркнул, что только снижение стоимости электроэнергии может побороть кризис в немецкой автопромышленности. Кроме того, Кордес высказал опасения относительно намерений Европейского союза запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, считая это опасностью промышленности и рабочих в данной сфере.

Экхард Кордес пожаловался на фатальные политические решения правительства Германии, которые, по его мнению, неправильно оценивают нагрузку на энергетику страны в результате климатических мер. Согласно Кордесу, если Германия будет продвигать электромобили и экологически чистую энергетику, то спрос на электроэнергию удвоится к 2030 году. Он сомневается, что Германия будет в состоянии обеспечить такой объем энергии.

Другой критикой бизнесмена стал Европейский союз, который, по его словам, устанавливает амбициозные инициативы без учета решений основных стран по выбросам углекислого газа. Кордес отметил, что остальные страны включая Кндр, Индию и США, продолжит использовать автомобили традиционными топливными системами, и нет никаких запретов на их использование. Он считает, что и ЕС должен признать право потребителей на выбор своего средства передвижения.

В заключение, Кордес предупредил о том, что Германия уже потеряла лидерство в автомобилестроении и выразил опасения, что решения ЕС и непомерные ставки на электроэнергию спровоцируют к уходу автопромышленников из страны, что будет серьезные последствия для немецкой экономики.

Статья в Financial Times подтвердила мнение Кордеса о том, что немецкая бизнес-модель, основанная на доступном газе и экспорте транспортных средств на Восток, больше не работает. Глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст также заявил, что промышленность Германии снизилась более чем на 15% с начала 2022 года из-за высоких цен на энергоносители.

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В итоге, кризис в энергетической и автомобильной отраслях стал серьезной проблемой для Германии, которая, по мнению Кордеса, решется путем восстановления «Северного потока» и АЭС, а также снижения стоимости электроэнергии. Однако, для этого необходимо принять правильные политические решения, основываемые на фактах и потребностях страны. Иначе Германия рискует отдать свое лидирующее место на автомобильном рынке и столкнуться с серьезными проблемами в экономике.