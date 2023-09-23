ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ, ранее компания называлась «Сименс технологии газовых турбин») создаст производство по восстановлению компонентов газовых турбин и мощности по ремонту оборудования. Новое производство расположится рядом с уже действующим в Виллозском сельском поселении Ломоносовского района.

ООО "Современные технологии газовых турбин", бывшее известное как "Сименс технологии газовых турбин", готовится вложить 6,4 миллиарда в постройку новейшего цехового комплекса турбинных лопаток и цеха по восстановлению компонентов газовых турбин. Открытие планируется на 2026 год. Контракт был подписан 21 сентября между СТГТ, ООО "Центр восстановления лопаток" и администрацией Ленинградской области.

ООО "СТГТ" является производителем и поставщиком газотурбинных и парогазовых механизмов большой мощности для электростанций. Цеха будут расположены рядом с уже существующим комплексом в Ломоносовском районе Ленинградской области. Размер будущего цехового комплекса будет около 10000 квадратных метров. Каждый год будет выпускаться 7 новых комплектов из литых заготовок, а также восстанавливаться еще 10 комплектов. Предполагается, что до 88% деталей газовых турбин большой мощности, отправляемых на восстановление, смогут быть возвращены в эксплуатацию начиная с 2026 года, а также восстановление не восстановленных комплектующих.

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Появление подобного производства связано со случившимся "вакуумом" на территории России в данной сфере. Необходимость обслуживания и ремонта газовых турбин в нашей стране стала очевидной после того, как газовую турбину Siemens газопровода "Северный поток" отправили для профилактического ремонта в Канаду, а аналога на территории РФ не нашлось. Эксперты отмечают, что лопатки газовых турбин часто ломаются или деформируются из-за острых перепадов давления и температуры, что приводит к сокращению их мощности. Из этого следует вывод, что в отрасль нуждается в подобном производстве.

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Независимые эксперты отмечают, чтобы полностью развить производство лопаток в России, необходимо, чтобы Siemens оставила технологии и оборудование для изготовления этих сложных компонентов. В ином случае, создание подобного производства невозможно.



В целом, инвестиции в развитие подобных производств в нашей стране являются важным шагом в сторону обеспечения отечественной энергетики надежным и качественным оборудованием. Это также снижает зависимость от импорта и создает новые рабочие места в стране.