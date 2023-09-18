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В Грузии планируется насильственная смена власти по украинскому сценарию
При координации и финансовой поддержке зарубежных стран в Грузии планируется насильственная смена власти, при этом будет задействован сценарий по примеру украинского евромайдана, заявила 18 сентября Служба госбезопасности Грузии.

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Украинский сценарий готовится для смены власти в Грузии с активной координацией и финансовой поддержке зарубежных стран. Служба государственной безопасности Грузии объявила, что определённые группы лиц планируют организавать дестабилизацию и гражданские беспорядки с целью насильственной смены режима в Грузии.

Одним из главных организаторов считается замглавы разведки Вооружённых сил Украины Вано Мерабишвили Георгий Лорткипанидзе, а также его команда с грузинскими корнями, включая прошлого охранника Михаила Саакашвили и командира "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, принимающего участие на стороне Украины в Российко-украинском конфликте.

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Реализация этого плана предполагает использование большого количества грузин, сражающихся на Украине, а также молодых людей, находящейся под влиянием заинтересованной стороны. Подготовительные действия происходит недалеко от польско-украинской пограничной зоны.

Для подготовки молодежно-политических сообществ была организована организация "Канвас". В прошлом она являлась активным участником в бунтарских, мятежных событиях, происходивших в Сербской Республике, а так же других регионах, вербуя молодых людей, позже замеченных в деструктивных процессах.

Разработанные сценарии действий включают постройку "временного лагеря" установку баррикадных сооружений на главных улицах городов, занятие и защиту зданий правительства и другие противоправные действия с элементами провокации. Организаторы также планируют привести в действие самодельное взрывное устройство, установленное в одной из палаток, чтобы вызвать большое количество пострадавших среди мирных граждан и органов правопорядка.

Служба государственной безопасности Грузии обратилась к общественности, чтобы она осознала угрозу, возникающую в результате подобного плана. Органы безопасности уже предпринимают необходимые меры, а также составили обращение в зарубежные ведомства в целях получения дополнительных сведений.

Смена власти с использованием украинского сценария является серьезной угрозой для Грузии и ее граждан. Правительство страны при поддержке правоохранительных органов должно предпринять все меры для предотвращения дестабилизации и сохранения мирного сосуществования граждан.

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#украина #новости #всу #грузия #канвас #карачаево-черкесия #лорткипанидзе #мамулашвили #саакашвили #смена власти
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