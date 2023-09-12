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Зеленский признал, что не верит в счастливый конец контрнаступления

Зеленский в интервью телекомпании CNN: В контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) не стоит ждать хеппи-энда из-за больших потерь.
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В борьбе на передовой, ВСУ не собираются сдаваться, несмотря на большие потери. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул это в интервью телекомпании CNN.

"Наше контрнаступление никоим образом не похоже на холивар из кино, где всегда есть счастливый финал. У нас нет гарантии, что все будет идеально, мы потеряли много храбрых воинов", отметил Зеленский.

Между тем, Зеленский также подчеркнул, что поставки вооружения со стороны западных стран не обязательно приведут к мгновенным результатам на поле боя.

"В то время, когда мы говорим о наших контрнаступлениях и слышим о том, что они идут слишком медленно, они всё ещё продолжаются", сказал он.

Ситуация на передовой вызывает серьезную озабоченность среди западных политиков и военных. Газета Handelsblatt сообщает, что дипломаты всё чаще выражают пессимистическое мнение относительно перспектив успешного украинского контрнаступления. Хотя украинцы достигли тактических успехов, большого прорыва, который изменил бы исход войны, пока нет и не предвидится.

Следует отметить, что российская сторона негативно отзывается о контрнаступлении Украины. Глава Минобороны Сергей Шойгу ранее заявил, что украинская армия потеряла уже 66 000 человек и 7 600 единиц вооружения с начала контрнаступления. Он также отметил, что солдаты ВСУ атакуют гражданские объекты и пытаются преподнести это как свои военные победы, чтобы затмить реальные провалы на фронте.

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Президент России Владимир Путин в свою очередь также прокомментировал ситуацию, отметив, что "пробуксовки" вооруженных сил Украины продолжаются и по сей день. В его глазах, украинское контрнаступление является полным фиаско.

Спецоперация по защите Донбасса, объявленная Владимир Путиным 24 февраля прошлого года, продолжает разворачиваться. Это непростое решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны вооружённых сил Украины.

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