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О ЧВК «Вагнер» без Пригожина

Эксперт Анатолий Матвийчук считает, что хотя организация уже не будет иметь такой же харизмы, как при Пригожине, она все равно сможет сохранить свои позиции.
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Трагическая авиакатастрофа самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту не оставила равнодушными ни президента Владимира Путина, ни экспертов. Путин выразил соболезнования семьям погибших и подтвердил, что расследование катастрофы будет проведено до конца. Он также отметил значительный вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом на Украине, подчеркнув, что их подвиг не будет забыт.

Вследствие катастрофы ЧВК «Вагнер» ожидают не легкие времена. Эксперты считают, что организации нужно принять решение о своем будущем в ближайшие пару месяцев. Но какие варианты есть у «вагнеровцев»? Очень интересный вопрос, на который мы попытаемся найти ответ.

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По словам президента, Евгений Пригожин был человеком сложной судьбы, сделавшим как серьезные ошибки, так и важные достижения. Как подчеркнул Путин, Пригожин внес значительный вклад не только для себя, но и для общего дела, отказываясь от собственных интересов ради достижения общей цели.

Следственный комитет России уверяет, что расследование катастрофы будет проведено полностью и до конца. Это дает надежду на то, что все обстоятельства авиакатастрофы будут выяснены и никто не останется безнаказанным.

Полемика среди экспертов вот уже несколько лет не утихает: что произойдет с ЧВК «Вагнер» после ухода Пригожина, который делал из группы наемников настоящий мировой бренд? Один из военных экспертов, Юрий Кнутов, предполагает, что военный командный совет «Вагнера» будет либо продолжить работу под новым руководством, либо распустить компанию. Однако, несомненно, что она сохранит свой боевой опыт, который является ее главной ценностью.

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ЧВК «Вагнер» прежде всего известна своим присутствием в Белоруссии, Африке и участии в СВО. Они обучают местные вооруженные силы в Белоруссии, а также активно участвуют в различных операциях на Ближнем Востоке и в Африке. Среди их заслуг – стабилизация ситуации в африканских государствах, где выполняли свои задачи, и даже оттеснение французов и американцев. Это весьма впечатляющий результат для коммерческой организации.

Однако, снова возникает вопрос о будущем ЧВК «Вагнер». Эксперт Анатолий Матвийчук считает, что хотя организация уже не будет иметь такой же харизмы, как при Пригожине, она все равно сможет сохранить свои позиции. Ведь структура «Вагнера» сформировалась длительным процессом и имеет здесь свое место.

В Африке деятельность ЧВК гарантирована Россией, и это позволяло успешно выполнять различные миссии. Поэтому, скорее всего, работа в африканских странах продолжится без серьезных изменений.

Стоит также обратить внимание на заявления польского премьера о якобы угрозе со стороны ЧВК «Вагнер». На самом деле, как подмечает эксперт Александр Артамонов, Польша занимает агрессивную позицию по отношению к России и поэтому выражает тревогу. Однако, это несерьезная угроза, в сравнении с новыми соединениями, которые Польша формирует на востоке страны и которые могут направиться на Украину.

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Таким образом, ЧВК «Вагнер» стоит перед непредсказуемым будущим. Возможно, новый руководитель сможет сохранить основные ценности и успешно продолжить деятельность компании, сохраняя ее международный статус и уважение. Только время покажет, что ждет эту загадочную организацию.

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