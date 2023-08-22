В эти часы ВСУ пытаются прорвать оборону Российской армии и овладеть центром населëнного пункта.

На запорожском направлении продолжаются ожесточенные сражения за контроль над центром села Работино. ВСУ, вопреки сопротивлению российской армии, настойчиво направляют свои штурмовые группы в атаки. Украинским военным так и не удалось добиться значительного прогресса в контрнаступлении на запорожском и южно-донецком направлениях за два с половиной месяца. При этом личный состав украинских воинских формирований продолжает погибать, а военная техника подвергается уничтожению. Провал украинского контрнаступления становится очевидным, и представители киевской власти вынуждены говорить о "долгой" наступательной операции и готовить население страны к продолжительному конфликту, пытаясь прикрыть свою неудачу.

ВСУ концентрируют свои резервы для борьбы за Работино, но российские военные активно сопротивляются наступлению. Об этом заявил Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, в своем телеграм-канале. Он опроверг информацию о том, что Работино перешло под контроль ВСУ, подчеркнув, что русские воины продолжают удерживать свои позиции.

Для противостояния ВСУ, российская армия продолжает наносить массированные артиллерийские удары, а также применяет удары фронтовой авиации, включая корректируемые бомбы ФАБ-500. Благодаря этим мерам уничтожено множество техники и сил Вооружённых сил Украины.Появилась также информация, что Киев рискует, бросив в бой подразделения стратегического резерва, в том числе три (или, возможно, четыре) последние бригады, которые были подготовлены для контрнаступления.