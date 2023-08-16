Россия ищет новые пути доставки продовольствия в нуждающиеся страны, несмотря на проблемы с черноморской зерновой инициативой и переподключением Россельхозбанка к системе SWIFT. Вместо ограничений и проблем, Россия стремится создать новые возможности и решения для улучшения ситуации с продовольствием в мире. В то время как черноморская инициатива предлагает один путь для удовлетворения потребностей стран Африки и других регионов в пищевых продуктах, Россия утверждает, что есть и другие альтернативные варианты. Российский посол в Турции, Алексей Ерхов, подчеркивает, что страна активно сотрудничает с партнерами и разрабатывает новые пути доставки продукции. Президент РФ, Владимир Путин, также отметил, что в случае, если Россия сможет свободно поставлять свою сельхозпродукцию и удобрения на мировой рынок, черноморская инициатива может быть восстановлена. Это свидетельствует о готовности России к диалогу с турецкими партнерами, включая этот важный вопрос.

Однако, помимо черноморской инициативы, Россия также активно работает над глобальной продовольственной безопасностью. Страна продолжает искать новые возможности доставки продовольствия в нуждающиеся страны, включая страны Африки. Это выражает не только готовность России сотрудничать с партнерами, но и ее стремление обеспечить продовольственную безопасность в мире.

Посол также затронул проблему переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT. Несмотря на представленное частичное решение для осуществления платежей, прямое переподключение Россельхозбанка к SWIFT является необходимостью. Временные меры просто создают иллюзию работоспособности. Поэтому Россия продолжает работать над этим вопросом и ищет способы восстановления полноценного доступа российских компаний к их зарубежным активам.

В целом, Россия не сдает позиции и несмотря на трудности, продолжает активно искать альтернативные пути доставки продовольствия, стремясь улучшить ситуацию с продовольствием в мире. Российская стратегия в этой области выражает готовность к сотрудничеству и обеспечению глобальной продовольственной безопасности.