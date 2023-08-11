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Россия наращивает свое экономическое присутствие в Aфрике - разберемся в причинах и выгодах

Дни колоний на современный лад
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Россия с каждым годом все активнее укрепляет свое присутствие в Африке, и это взаимовыгодное сотрудничество обещает успех обеим сторонам. В последние годы торговля между Россией и африканскими странами выросла до рекордных 18 миллиардов долларов в 2022 году. Но здесь важно отметить, что большая часть поставок из России в Африку это не сырье, а машины, оборудование, продукция химпрома и продовольствие.

Развитие африканской экономики представляет огромный интерес для России. ВВП континента за последние 20 лет увеличивается в среднем на 4% в год. Ведущие африканские страны, такие как Египет, ЮАР, Нигерия и Эфиопия, обладают огромным потенциалом и предлагают невероятные возможности для развития бизнеса.

Одним из огромных преимуществ Африки является низкая себестоимость добычи полезных ископаемых. Там находятся бокситы, марганец, платина, уран и другие редкие металлы в огромных количествах. Многие из этих ресурсов являются критически важными для высокотехнологичных отраслей, что делает Африку настоящим монополистом в некоторых секторах.

Однако Россия не единственная страна, которая стремится получить доступ к ресурсам Африки. Международные гиганты соперничают за влияние на континенте. И в последнее время там происходят события, которые могут еще больше накалить политическую атмосферу в регионе.

Один такой случай произошел в Нигере, где произошла попытка переворота против президента Мохаммеда Базума. Нигер является одним из ведущих поставщиков урана и имеет значительную роль в ядерной промышленности Франции. После переворота возникает риск прекращения поставок урана во Францию. Это может повлечь за собой изменения в сфере ядерной энергетики и возможную потерю независимости Франции от США.
США в свою очередь пытаются отвлечь многие африканские страны от России, но их попытки пока проваливаются. На данный момент Африка закупает специальное вооружение и оборонную технику у России на том же уровне, что и во времена СССР. Однако западные страны намеренно игнорируют огромное влияние России в Африке, предпочитая сохранять стереотипы о нашей стране как о мировом изгое. Но несмотря на все трудности, Россия продолжает достигать своих целей и укреплять свои позиции в Африке. Взаимодействие с этим континентом представляет огромный интерес для нас и может принести взаимную выгоду. Это и остается нашим приоритетом.

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