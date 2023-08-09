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Как антироссийские санкции вернулись в Европу бумерангом и нанесли серьезный удар по ее экономике

Россия лишила Европу крупнейшего проекта и последней надежды на теплые дома зимой.
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Все началось со звонкого обещания Европы разорвать российскую экономику и использовать санкции как "оружие возмездия". Но время шло, и эти слова вернулись европейцам бумерангом - и они ощутили боль на собственной шкуре. А последние события только подогревают эту боль, так как один из главных проектов Евросоюза оказался под угрозой. Весь этот сюжет далек от реальности и причинил больше вреда самим европейцам, чем России.

Антироссийские санкции затронули не только экономику, но и поставки газа из России. А вот здесь Европа столкнулась с проблемами. Вместо того чтобы полностью разорвать экономику России, они в конечном итоге разрушили свою собственную. И они так и не смогли найти дешевую альтернативу российским углеводородам, которые так необходимы для поддержания экономики страны. То, что предлагается взамен - например, американский СПГ, обходится им дороже и дороже, а денег в казне Евросоюза становятся все меньше.

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Поэтому именно таким образом появляется важность поиска альтернативы для России - газопровода в Африке. Этот проект может обеспечить Европу достаточными объемами газа по приемлемой цене. Хотя мало что известно об этом проекте, он очень нужен Европе. Так что давайте поговорим о том, как он может повлиять на экономику Евросоюза.

Примером служит Германия, которая являлась ведущей экономической державой Европы. Ее процветание опиралось на промышленность, которая потребляла большие объемы дешевого российского топлива. Но когда эти поставки иссякли, из-за различных обстоятельств, включая проблемы с "Северным потоком", немецкая промышленность столкнулась с кризисом. Производство сократилось, компании перебирались в другие страны, а некоторые даже закрылись.

Теперь никто уже не говорит о росте производства, так как Германия столкнулась со стагнацией. Отказ от дешевого российского топлива был фатальным заблуждением для европейской экономики.

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Поэтому очевидно, насколько важно для Европы найти альтернативу российскому газу. Это может стать панацеей для европейской экономики и смягчить удар от антироссийских санкций. Вопрос только в том, будет ли она найдена, и как это повлияет на будущее Евросоюза.

Но давайте сделаем небольшое отступление от мрачной Европы и отправимся в далекую Африку. На этом континенте можно найти не только горилл и злобных крокодилов, но и огромные резервы природного газа. И именно на этот газ так надеялись европейцы.

Еще задолго до всей этой истерии по поводу России, в Алжире была построена инфраструктура, позволяющая осуществлять поставки газа в Европу. После введения санкций против России, объемы газа, закупаемого в Алжире, заметно возросли. Но чтобы полностью заменить российское топливо, европейцам всё ещё не хватало необходимых объемов.

Вот тогда в Евросоюзе достали с полки старую "заначку", которую накопили на случай чрезвычайных обстоятельств. Речь идет о проекте по строительству газопровода Нигерия-Нигер-Алжир. Этот проект появился еще в 1970-х, но по тем временам он не мог быть воплощен в жизнь, так как в 1968 году Советский Союз заключил контракт на прокладку первого газопровода в Европу. А уже в 1973 году начались поставки газа в Германию. Первыми покупателями стали компании Ruhrgas и Verbundnetz Gas.

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Однако, после введения антироссийских санкций, проект строительства газопровода Нигерия-Нигер-Алжир вновь стал актуален, и европейцы приступили к его реализации на авральном режиме. Увеличило уверенность в успехе этого проекта то, что Нигерия является бывшей колонией Великобритании, и западное влияние до сих пор сильно ощущается. И когда уже все было готово для начала строительства, произошло неприятное событие, которое положило крест на проекте. Что же случилось?

В Нигере произошел переворот, в результате которого произошла смена политической власти, вступившей на прочно пророссийскую сторону. Это привело к отказу Нигерии от участия в проекте, на который так надеялись европейцы.

В итоге Европа вернулась в точку отсчета - где найти замену российскому газу? Зима не за горами, а решение так и не найдено. И даже можно с уверенностью сказать, что его не будет найдено. Теперь остается только ждать, когда европейские страны потянут руки к Москве.

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