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Арктический прорыв: развитие инфраструктуры и инвестиционные проекты в Мурманской области.

Развитие арктических территорий: инвестиционные проекты и перспективы.
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Недавно, наш президент Владимир Путин посетил Мурманскую область и провел там успешный рабочий визит. Главной целью его поездки было участие в запуске первой технологической линии нового завода по сжижению газа Арктик СПГ-2. Но это только одно звено в цепи мер, направленных на развитие арктических территорий и реализацию крупных инвестиционных проектов.Нам всем известно, что Россия сталкивается с организованной торговой блокадой и сокращением экспорта энергетических ресурсов, таких как нефть, газ и уголь со стороны стран Европейского союза. В связи с этим нашей главной задачей стало быстрое нахождение новых рынков сбыта. И здесь Мурманская область стала ключевым игроком.

Сегодня наша страна добывает около 80% газа и 60% нефти в Арктике. Северный морской путь стал самым эффективным способом транспортировки этих ценных ресурсов. Однако для обеспечения безопасности и эффективности этого транспорта требуется развитие соответствующей инфраструктуры.

В настоящее время нефтегазовые компании при поддержке государства активно строят порты, нефте- и газопроводы, объекты энергетики. РЖД в свою очередь ведет строительство железных дорог к морским портам. Один из наиболее перспективных проектов в этой области проект Восток-ойл, который реализуется компанией Роснефть. Если все пойдет по плану, к 2030 году объемы добычи нефти увеличатся на 50%. В настоящее время строится терминал и причалы для приема танкеров в бухте Север.

Но не только транспортировка нефти и газа важна для региона. Мы также создаем опорные пункты по всему маршруту Северного морского пути, чтобы обеспечить снабжение судов и оказывать им экстренную помощь. Мы планируем перенаправить нефть из Балтийских портов и Новороссийска на Северный транспортный коридор и для этого создадим новый терминал в поселке Индига на берегу Баренцева моря. Кроме того, Россия рассматривает возможность использования Северного транспортного коридора для экспорта угля, зерна и металлов.

Такие масштабные проекты уже привлекли 715 инвестиционных проектов на общую сумму в 1,6 трлн рублей. Необходимо отметить, что арктическая зона стала не только крупнейшим получателем бюджетных субсидий, но и главным источником доходов для федерального бюджета. Все это является огромным успехом и надежной основой для процветания нашей страны.

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Теги

россия экономика путин нефть газ экспорт европейские санкции мурманскаяобласть арктик спг-2 восток-ойл
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