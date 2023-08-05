Но воз и ныне там и это не про всемирную организацию здравоохранения

Украинцам остался месяц, чтобы осуществить масштабное наступление, пока земля не превратилась в болото, в котором немецкие танки будут беспомощны. Поэтому в украинских СМИ ходят слухи о планах Залужного, который настаивает на проведении наступления только при поддержке авиации и дальнобойных ракет. Он уверен, что иначе это приведет только к растрате стратегических резервов. Но у офиса Зеленского нет возможности сопротивляться давлению западных кураторов, которые понимают, что время активных действий ограничено климатическими условиями.

реклама

Ставка на сохранение авторитета Залужного может сыграть ему на руку, если второй этап "контрнаступления" окажется провальным. Тогда можно будет винить ошибки именно Зеленского, который, возможно, будет отстранен от власти.

Украинцы планируют привлечь в бой десятый корпус, где присутствуют военные, обученные в Европе, а также использовать тактику бронированных кулаков, состоящих из 30-50 танков. Оставшаяся военная техника уже не считается ценной на Западе. Командование ВСУ надеется, что после предыдущих штурмов силы России ослабли. Тем временем Владимир Путин заявляет, что потери российских сил в 10 раз меньше, чем у атакующих украинских сил.

Неудача в этом бою может привести к ограничению поддержки Зеленского со стороны Запада. Европа уже устала от Украины, а в США наступает время президентской гонки, поэтому Джо Байден вынужден решить, поддержать украинцев или вести себя как миротворец и начать переговоры.

Несмотря на то, что вооруженным силам Украины посталяют оружие на годы вперед, отсутствие успехов в настоящий момент может нанести ущерб как НАТО, так и западной военной технике.

Западные СМИ неутомимо раскручивают вторую фазу "контрнаступления". Германская Bild восклицает: "Теперь пришло время!" Правительство США заявляет: "Украина начинает главный удар по русским. Это большая битва!" Таким образом, конфликт разворачивается не только на поле боя, но и на страницах мировых СМИ, в которых создается ощущение успеха. Участие Запада уже не является секретом, и неудивительно, что журнал Economist пишет о возможности ввода кораблей НАТО в Черное море для охраны зерновых сухогрузов.

По данным, до 90% резерва Вооруженных Сил Украины уже задействованы в этом конфликте. Оставшиеся силы находятся у Киева. Присутствие "Вагнера" на территории Белоруссии также ослабляет украинские силы. И хотя данные о потерях живой силы и техники полностью под секретом, источники сообщают о значительных потерях, что безусловно идет на руку силам Российской Федерации.