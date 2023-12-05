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Глобальные выбросы уаза увеличились на 1,1% в этом году, главным образом из-за усиления загрязнения со стороны Китая и Индии, как указала группа ученых на международных переговорах по климату. Несмотря на стремление сократить выбросы на 43% к 2030 году, тенденция к росту продолжается, и в 2023 году будет выброшено 36,8 миллиарда метрических тонн — в два раза больше, чем четыре десятилетия назад, согласно авторитетному Глобальному углеродному проекту.
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Вероятность превышения целевого показателя Парижского соглашения на 1,5 градуса по Цельсию кажется неизбежной, что требует быстрого и существенного сокращения выбросов ископаемого топлива, отметил Пьер Фридлингштейн, ведущий автор исследования из Университета Эксетера. Даже достижение целевого показателя в 2 градуса Цельсия требует значительного сокращения выбросов, как подчеркнул председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа.
Нынешние темпы указывают на тревожное направление: сжигание ископаемого топлива и производство цемента способствуют выбросу в атмосферу эквивалента 2,57 миллиона фунтов (1,17 миллиона килограммов) углекислого газа ежесекундно в этом году. По словам Фридлингштейна, за исключением Китая и Индии, глобальные выбросы из этих источников сократились бы.
В 2023 году ежегодные выбросы во всем мире выросли на 398 миллионов метрических тонн, в первую очередь за счет Китая, Индии и авиации. В Китае зафиксирован рост выбросов ископаемого топлива на 458 миллионов метрических тонн, в то время как выбросы Индии увеличились на 233 миллиона метрических тонн, наряду с увеличением авиационных выбросов на 145 миллионов метрических тонн.
За пределами этих регионов в остальном мире наблюдалось сокращение выбросов ископаемого топлива на 419 миллионов метрических тонн. В Европе, в частности, было отмечено сокращение выбросов угля, нефти, газа и цемента на 8%, в то время как в Соединенных Штатах наблюдалось снижение, главным образом, выбросов угля, с незначительным увеличением выбросов нефти и газа.
В прошлом году глобальные выбросы углекислого газа увеличились, но снизились в Китае из-за сохраняющихся ограничений в связи с пандемией. По словам Фридлингштейна, в этом году рост в Китае на 4% совпадает с восстановлением после пандемии, которое наблюдалось в других частях мира в 2022 году.
Оценка основана на данных, полученных от стран и корпораций в течение года, и, по прогнозам, будет охватывать выбросы за весь год.
Директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Ингер Андерсен подчеркнула настоятельную необходимость скорейшего достижения нулевого уровня выбросов ископаемого топлива. Развитые страны должны стремиться к достижению этой цели к 2040 году, в то время как развивающиеся страны должны стремиться к 2050 году или, по крайней мере, к 2060 году.