Глобальные выбросы CO2 выросли на 1,1%, во главе с Китаем, Индией и авиацией, что ставит под угрозу цели Парижского соглашения. Необходимо срочное сокращение выбросов.

Глобальные выбросы уаза увеличились на 1,1% в этом году, главным образом из-за усиления загрязнения со стороны Китая и Индии, как указала группа ученых на международных переговорах по климату. Несмотря на стремление сократить выбросы на 43% к 2030 году, тенденция к росту продолжается, и в 2023 году будет выброшено 36,8 миллиарда метрических тонн — в два раза больше, чем четыре десятилетия назад, согласно авторитетному Глобальному углеродному проекту.

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Вероятность превышения целевого показателя Парижского соглашения на 1,5 градуса по Цельсию кажется неизбежной, что требует быстрого и существенного сокращения выбросов ископаемого топлива, отметил Пьер Фридлингштейн, ведущий автор исследования из Университета Эксетера. Даже достижение целевого показателя в 2 градуса Цельсия требует значительного сокращения выбросов, как подчеркнул председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата Джим Скеа.

Нынешние темпы указывают на тревожное направление: сжигание ископаемого топлива и производство цемента способствуют выбросу в атмосферу эквивалента 2,57 миллиона фунтов (1,17 миллиона килограммов) углекислого газа ежесекундно в этом году. По словам Фридлингштейна, за исключением Китая и Индии, глобальные выбросы из этих источников сократились бы.

В 2023 году ежегодные выбросы во всем мире выросли на 398 миллионов метрических тонн, в первую очередь за счет Китая, Индии и авиации. В Китае зафиксирован рост выбросов ископаемого топлива на 458 миллионов метрических тонн, в то время как выбросы Индии увеличились на 233 миллиона метрических тонн, наряду с увеличением авиационных выбросов на 145 миллионов метрических тонн.

За пределами этих регионов в остальном мире наблюдалось сокращение выбросов ископаемого топлива на 419 миллионов метрических тонн. В Европе, в частности, было отмечено сокращение выбросов угля, нефти, газа и цемента на 8%, в то время как в Соединенных Штатах наблюдалось снижение, главным образом, выбросов угля, с незначительным увеличением выбросов нефти и газа.

В прошлом году глобальные выбросы углекислого газа увеличились, но снизились в Китае из-за сохраняющихся ограничений в связи с пандемией. По словам Фридлингштейна, в этом году рост в Китае на 4% совпадает с восстановлением после пандемии, которое наблюдалось в других частях мира в 2022 году.

Оценка основана на данных, полученных от стран и корпораций в течение года, и, по прогнозам, будет охватывать выбросы за весь год.

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Директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде Ингер Андерсен подчеркнула настоятельную необходимость скорейшего достижения нулевого уровня выбросов ископаемого топлива. Развитые страны должны стремиться к достижению этой цели к 2040 году, в то время как развивающиеся страны должны стремиться к 2050 году или, по крайней мере, к 2060 году.