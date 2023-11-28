Финляндия закрывает границу с Россией из-за напряженности с предоставлением убежища, объясняя ситуацию "гибридной операцией" Москвы. Возникают юридические и гуманитарные проблемы.

Финляндия приняла официальное решение временно закрыть всю свою границу с Россией, объяснив этот шаг сохраняющейся напряженностью, связанной с лицами, ищущими убежища, которую Хельсинки назвал "гибридной операцией", предположительно организованной Москвой. Закрытие, действующее почти месяц, распространяется на 1335-километровую сухопутную границу между странами, направляя лиц, ищущих убежища, в аэропорты и порты в течение этого периода. Опасения по поводу законности и гуманитарных последствий возникли на фоне увеличения числа прибывающих в суровых арктических условиях.

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Международные организации призвали соблюдать международное право и защищать права мигрантов, подчеркнув необходимость альтернативных безопасных маршрутов. Несмотря на опасения, финские власти оправдывают закрытие как соразмерный шаг для национальной безопасности на фоне эскалации напряженности и предполагаемой тактики давления со стороны России. Ситуация вызвала ответные меры со стороны НАТО и соседних стран, подчеркивающих поддержку Финляндии и обвиняющих Россию в использовании миграции в качестве геополитического инструмента.