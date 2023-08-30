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Xiaomi сообщила о 4% падении выручки во втором квартале
Xiaomi заявляет, что планы EV выполняются с опережением графика на фоне отчета о падении выручки

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Китайский производитель смартфонов Xiaomi сообщил о 4-процентном падении выручки во втором квартале, отслеживая сокращение китайского рынка мобильных телефонов, но заявил, что его переход к производству электромобилей идет с опережением графика.

Продажи упали до 67,4 млрд юаней (почти 883 587 040 000 рублей) с 70,17 млрд юаней (почти 919 900 632 000 рублей) в том же квартале годом ранее, но превысили оценки аналитиков в 65,13 млрд юаней (почти 853 828 248 000 рублей).

Чистая прибыль выросла за этот период до 5,14 млрд юаней (почти 67 383 344 000 рублей), увеличившись на 147 процентов по сравнению с 2,08 млрд юаней (почти 27 267 968 000 рублей) годом ранее, что также превзошло ожидания. Компания объяснила это увеличением расходов и повышением эффективности, особенно в своих физических магазинах.
"Несмотря на макроэкономические трудности на мировом рынке, мы продолжаем расширять наше присутствие" заявил президент Xiaomi Лу Вейбинг во время телефонного разговора о доходах.

"Несколько наших коллег уже ушли из определенных областей в этих сложных условиях, но независимо от того, насколько тяжело это будет, мы будем укреплять наше присутствие в регионах и на рынках" сказал Лу.

© Фото: Президент компании Xiaomi Лу ВейбингПотребительский спрос на китайском рынке смартфонов продолжил сокращаться во втором квартале, снизившись на 5 процентов до 64,3 миллиона единиц, по данным Canalys, консалтинговой компании, которая отслеживает индустрию смартфонов. 

Поставки Xiaomi сократились на 19 процентов до 8,6 миллиона единиц, в то время как на крупнейшем зарубежном рынке Индии поставки упали на 22 процента до 5,4 миллиона единиц, сообщает Canalys.

В свете снижения продаж мобильных телефонов Xiaomi планирует перейти к производству электромобилей (EVS) и получила одобрение от государственного планировщика Китая, сообщило агентство Reuters в этом месяце.

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