Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Как отправить Эмбед сообщение в Discord

Обсудим все существующие способы отправки Эмбед сообщений а существует их достаточно. Быстро и понятно.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет други и подруги ! 

В этой статье мы поговорим про такой стиль сообщений Discord как эмбед. Да да я про то красивое сообщение с цветной полоской с лева.

реклама

И так я знаю всего 2 способа отправки таких сообщений:

1)Через скрипт на Python

реклама

2)Через Discohook


И так преступим, для первого способа вам не понадобится каких либо трудных действий, но судите сами если у вас  нет Python и вы за программирование не шарите то смотрите второй способ.

Скрипт на Python (Этот способ подойдёт для тех кто хочет создать бота для сервера и чтоб этот бот постоянно  кому-то что-то кидал, а если вам на 1 раз то луч второй способ)

реклама

Для создания Эмбед сообщения можно использовать 2 библиотеки разницы нет покажу обе.

disnake

Что бы пользоваться этой библиотекой вам надо её установить разумеется как это делать если не знаете то погуглите там ничего сложного нет.

И так приступим к написанию кода.

  1. Импортируем библиотеку и с помощью второй строки упрощаем жизнь. 
  2. Также прописывайте это (чтоб дать боту дефолтные  разрешения )

реклама

3. Далее надо создать префикс обязательно (это такой символ с помощью которого бот понимает ,что это команда для него). В моём примере префиксом является " # " но вы можете выбрать любой свой.

4. Можно создать команду чтоб понять что код запущен и ошибок в нём нет.

5. Создаём сам эмбед.В данном случае команда называется embed а это значит чтоб вызвать эмбед в сообщениях нужно использовать эту команду #embed

title - это заголовок эмбеда

description - это описание

embed.description - также может что либо в ставить в описание.

embed.add_field - это пункты 

name - имя пункта

value - что ты хочешь написать в пункте.

color=disnake.Color.from_rgb - команда для выбора цвета полосы с лева (в RGB) код цвета можно узнать в гугле ну а также есть базовые цвета в самой библиотеке к примеру вот.

 ОБЯЗАТЕЛЬНО В НУТРИ НАШЕЙ ФУНКЦИИ ПРОПИСЫВАЕМ ЭТО ЧТОБ БОТ ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ ТУДА ОТ КУДА ОНО БЫЛО ВЫЗВАНО 

И в конце скрипта ставим эту команду и в кавычках токен вашего бота

ВСЁ ДРУЗЬЯ БОТ ГОТОВ ЗАПУСКАЕМ СКРИПТ А СЛЕДОВАТЕЛЬНО БОТА

Выглядит примерно так по итогу.

discord.py

В плане кода вся та же дичь ток disnake меняем на discord 

Эмбед будет выглядеть абсолютно так же. 

Discohook (вот ссылка https://discohook.org/)

Для этого вам нужно создать вебхук на сервере 

Тут на вкладке канал можно выбрать на какой канал отправится сообщение

И сразу же копируем URL вебхука

Кликаем на Clear ALL 

вставляем ссылку на наш вебхук

Тыкаем ниже кнопку Add Embed

 и настраиваем что хотим и заодно видим с права как будет выглядеть наш эмбед.

Когда всё настроили кликаем по кнопке Send

И всё сообщение на сервере. 

На этом мои полномочия типа всё, всем спасибо и удачи.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

discord python bot discohook embed
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio
25
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
7
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
8

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
17 августа 2023 55

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

62-тонные "британские монстры" Challenger 2 переброшены к передовой и готовятся к боям за Работино
7
Попадание и мощнейшая детонация боекомплекта: дрон-камикадзе «Ланцет» не оставил шансов САУ Paladin ВСУ
5
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
15
Производителю ударных дронов «Орион» выставлены иски на сотни миллионов рублей
4
В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
1
Финский судостроитель заканчивает строительство лайнера в пять раз больше Титаника
4
Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
2
Новый комплекс искусственного интеллекта компании NCSoft призван оптимизировать производство игр
+
Tagesspiegel: ВСУ сильно рискуют перебрасывая силы на Купянское направление
1
Financial Times: из-за ударов ВС России, ВСУ в срочном темпе меняют дислокацию важного вооружения
1
США передают украинской полиции изъятое у местных бандитов оружие
4
Евгений Пригожин зарегистрировал ООО "Группа Вагнера" в Республике Беларусь
2
Турция заявила о невозможности возобновления зерновой сделки
2
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
33
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
1
Данные посадочного модуля НАСА InSight показывают, что дни на Марсе становятся короче
+
Украина намерена остановить прокачку российского газа в Европу уже в 2024 году
2
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
+
По словам инсайдера персонажи в GTA VI будут стареть
4
Rheinmetall закупил ржавые 50 танков Leopard 1 для ВСУ – 20 машин не подлежат восстановлению
3

Популярные статьи

Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
7
Что известно о Су-75 Checkmate - самом перспективном лёгком истребителе ВКС РФ
17
Австралия за $100 млн сделает американские истребители F-35 еще более малозаметными
6
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
18
Мои первые 12 требований к дистрибутивам Linux для ПК и ноутбуков
28
Апгрейд длиной в 4 года или как бюджетно порадовать школьника компьютером
58
Два отличных фильма с героями, обремененными психическими проблемами
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
55
Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
2
О Мавзолее Владимира Ильича Ленина и загадках его постройки
5

Сейчас обсуждают

Bearcub
11:59
Глубоко пофиг как, именно тебе, теперь жить.
Первое украинское судно вышло из порта по новому «зерновому коридору» без участия России
Shatun29
11:52
Если они там есть значит знают на что идут. Боевые действия не детский сад.
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
Shatun29
11:51
В 404 их перемещают совместно с гражданскими вагонами, хер накроешь. Потому и ждут пока подтянут в кучку и накрывают, не всё так просто.
В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 40% на фоне забастовок газовщиков в Австралии
kitava
11:31
Отличная новость.
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
Артём Николаев
11:29
Хорошая попытка, но я лучше в консоли перенастроюсь на нужный KMS и не буду заводить никаких учёток.
Microsoft решила покончить с пиратством – обновление Defender удаляет активацию Windows 10/11
Евгений Шрайнер
11:28
Ну так Элочка как надо нарисует. Вон уде Песков заспойлкрил 90 ппоцентов)
Лукашенко не сомневается в победе Путина на предстоящих выборах
SkyMaster
11:24
Тут за статью платят 30 рублей. Ну ты соберёшь такой комп, не переживай.. лет через 10.
Какой игровой компьютер я собрал бы для себя в августе 2023 года — крайне непростой выбор
Ezdiumno ru
11:24
Во-первых. Не "в украине", а "на украине". Во-вторых. Они бы спонсорами террористов зарегистрировали сша и нато. А террористами бы зарегистрировали "зельку и его правящую кодлу".
В Украине зарегистрировали AliExpress как «международного спонсора конфликта»
glavhyilo
11:22
Т-90М прорыв лучшим танком СВО признан.
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
Михаил Лукиных
11:21
А патроны для Маузера вы где будете доставать?Номенклатура боеприпасов ещё увеличится
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем