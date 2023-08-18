Как отправить Эмбед сообщение в Discord
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Всем привет други и подруги !
В этой статье мы поговорим про такой стиль сообщений Discord как эмбед. Да да я про то красивое сообщение с цветной полоской с лева.
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И так я знаю всего 2 способа отправки таких сообщений:
1)Через скрипт на Python
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2)Через Discohook
И так преступим, для первого способа вам не понадобится каких либо трудных действий, но судите сами если у вас нет Python и вы за программирование не шарите то смотрите второй способ.
Скрипт на Python (Этот способ подойдёт для тех кто хочет создать бота для сервера и чтоб этот бот постоянно кому-то что-то кидал, а если вам на 1 раз то луч второй способ)
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Для создания Эмбед сообщения можно использовать 2 библиотеки разницы нет покажу обе.
disnake
Что бы пользоваться этой библиотекой вам надо её установить разумеется как это делать если не знаете то погуглите там ничего сложного нет.
И так приступим к написанию кода.
- Импортируем библиотеку и с помощью второй строки упрощаем жизнь.
- Также прописывайте это (чтоб дать боту дефолтные разрешения )
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3. Далее надо создать префикс обязательно (это такой символ с помощью которого бот понимает ,что это команда для него). В моём примере префиксом является " # " но вы можете выбрать любой свой.
4. Можно создать команду чтоб понять что код запущен и ошибок в нём нет.
5. Создаём сам эмбед.В данном случае команда называется embed а это значит чтоб вызвать эмбед в сообщениях нужно использовать эту команду #embed
title - это заголовок эмбеда
description - это описание
embed.description - также может что либо в ставить в описание.
embed.add_field - это пункты
name - имя пункта
value - что ты хочешь написать в пункте.
color=disnake.Color.from_rgb - команда для выбора цвета полосы с лева (в RGB) код цвета можно узнать в гугле ну а также есть базовые цвета в самой библиотеке к примеру вот.
ОБЯЗАТЕЛЬНО В НУТРИ НАШЕЙ ФУНКЦИИ ПРОПИСЫВАЕМ ЭТО ЧТОБ БОТ ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ ТУДА ОТ КУДА ОНО БЫЛО ВЫЗВАНО
И в конце скрипта ставим эту команду и в кавычках токен вашего бота
ВСЁ ДРУЗЬЯ БОТ ГОТОВ ЗАПУСКАЕМ СКРИПТ А СЛЕДОВАТЕЛЬНО БОТА
Выглядит примерно так по итогу.
discord.py
В плане кода вся та же дичь ток disnake меняем на discord
Эмбед будет выглядеть абсолютно так же.
Discohook (вот ссылка https://discohook.org/)
Для этого вам нужно создать вебхук на сервере
Тут на вкладке канал можно выбрать на какой канал отправится сообщение
И сразу же копируем URL вебхука
Кликаем на Clear ALL
вставляем ссылку на наш вебхук
Тыкаем ниже кнопку Add Embed
и настраиваем что хотим и заодно видим с права как будет выглядеть наш эмбед.
Когда всё настроили кликаем по кнопке Send
И всё сообщение на сервере.
На этом мои полномочия типа всё, всем спасибо и удачи.
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