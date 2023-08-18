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Всем привет други и подруги !

В этой статье мы поговорим про такой стиль сообщений Discord как эмбед. Да да я про то красивое сообщение с цветной полоской с лева.

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И так я знаю всего 2 способа отправки таких сообщений:

1)Через скрипт на Python

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2)Через Discohook





И так преступим, для первого способа вам не понадобится каких либо трудных действий, но судите сами если у вас нет Python и вы за программирование не шарите то смотрите второй способ.

Скрипт на Python (Этот способ подойдёт для тех кто хочет создать бота для сервера и чтоб этот бот постоянно кому-то что-то кидал, а если вам на 1 раз то луч второй способ)

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Для создания Эмбед сообщения можно использовать 2 библиотеки разницы нет покажу обе.

disnake

Что бы пользоваться этой библиотекой вам надо её установить разумеется как это делать если не знаете то погуглите там ничего сложного нет.

И так приступим к написанию кода.

Импортируем библиотеку и с помощью второй строки упрощаем жизнь. Также прописывайте это (чтоб дать боту дефолтные разрешения )

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3. Далее надо создать префикс обязательно (это такой символ с помощью которого бот понимает ,что это команда для него). В моём примере префиксом является " # " но вы можете выбрать любой свой.

4. Можно создать команду чтоб понять что код запущен и ошибок в нём нет.

5. Создаём сам эмбед. В данном случае команда называется embed а это значит чтоб вызвать эмбед в сообщениях нужно использовать эту команду #embed

title - это заголовок эмбеда

description - это описание

embed.description - также может что либо в ставить в описание.

embed.add_field - это пункты

name - имя пункта

value - что ты хочешь написать в пункте.

color=disnake.Color.from_rgb - команда для выбора цвета полосы с лева (в RGB) код цвета можно узнать в гугле ну а также есть базовые цвета в самой библиотеке к примеру вот.

ОБЯЗАТЕЛЬНО В НУТРИ НАШЕЙ ФУНКЦИИ ПРОПИСЫВАЕМ ЭТО ЧТОБ БОТ ОТПРАВИЛ СООБЩЕНИЕ ТУДА ОТ КУДА ОНО БЫЛО ВЫЗВАНО

И в конце скрипта ставим эту команду и в кавычках токен вашего бота

ВСЁ ДРУЗЬЯ БОТ ГОТОВ ЗАПУСКАЕМ СКРИПТ А СЛЕДОВАТЕЛЬНО БОТА

Выглядит примерно так по итогу.

discord.py

В плане кода вся та же дичь ток disnake меняем на discord

Эмбед будет выглядеть абсолютно так же.

Discohook (вот ссылка https://discohook.org/)

Для этого вам нужно создать вебхук на сервере

Тут на вкладке канал можно выбрать на какой канал отправится сообщение

И сразу же копируем URL вебхука

Кликаем на Clear ALL

вставляем ссылку на наш вебхук

Тыкаем ниже кнопку Add Embed

и настраиваем что хотим и заодно видим с права как будет выглядеть наш эмбед.

Когда всё настроили кликаем по кнопке Send

И всё сообщение на сервере.

На этом мои полномочия типа всё, всем спасибо и удачи.