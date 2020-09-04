Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие
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Друзья, всех приветствую!
Ко мне обратился человек и попросил помочь воплотить его мечту в реальность.
Он хотел себе компьютер в столе, с жидкостной системой охлаждения, два независимых контура и медные трубочки. Предлагаю вам оценить мои труды.
Изготовление начинается с рамы: это столешница, ножки, перекладина жесткости и кронштейн.
Размеры клиент захотел 122 на 65 см.
Клиент захотел сочетание черного и белого цвета, в матовом исполнении.
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Изготовление кастом СВО:
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Отдельный контур под процессор
Отдельный контур под видеокарту
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Два радиатора по 420 мм от EK, две колбы HEATKILLER, моноблок на процессор EK и водоблок на видеокарте EK, кулеры по 140 мм от Thermaltake.
Контур под процессор, здесь используется i9-9900K
Моноблок от EK отлично охлаждает i9 и цепи питания на материнской плате.
Стекло и часть столешницы фиксируется в верхнем положении при помощи двух газлифтов.
Толщина такого ПК в столе приятно удивляет, им удобно пользоваться.
Вид сверху
Конфигурация ПК
Процессор: i9-9900K
Мать: ASUS ROG Maximus XI Hero
ОЗУ: G.SKILL Trident Z Royal (32 GB)
Видеокарта: EVGA RTX 2080 SUPER
SSD: Samsung 970 Pro (1024 GB)
HDD: WD Black (2 Tb)
Тест на нагрев в AIDA64 и FurMark
Процессор прогревался до 50 градусов
Видеокарта прогревалась до 55 градусов
Уровень шума (при пиковой нагрузке) около 36 db.
Вся подсветка RGB и делится на несколько зон.
Можно отдельно включать подсветку в ножках, отдельно в столешнице. Любые цвета, и выключается она одной кнопочкой.
Кабель питания от монитора и ПК соединяется внутри столешницы и через кабель канал в ножке выходит с правой стороны.
На выходе ты получаешь всего лишь один кабель питания, что вставляется в розетку. Гигабитный Wi-Fi уже тоже установлен внутри.
Подставка от монитора не занимает место на столешнице и при этом его можно двигать во всех плоскостях.
Стекло использую закаленное, толщина 6 мм, по краю есть фаска, чтобы не было углов в 90 градусов.
Так же есть тонировка, когда выключаешь подсветку, комплектующие почти не видно, и тебя ничего не отвлекает, пользуешься, как обычном столиком.
Верхушка естественно герметичная, если пролить чай, внутрь жидкость никак не попадет.
Стол легко разбирается и удобно транспортируется в деревянном ящике.
Именно в такой упаковке, этот ПК В СТОЛЕ и отправился к клиенту.
На изготовление такого проекта с нуля, у меня ушло 30 дней.
Спасибо за внимание! :)
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