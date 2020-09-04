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Компьютер в столе своими руками - жидкостное охлаждение и топ комплектующие

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Друзья, всех приветствую!

Ко мне обратился человек и попросил помочь воплотить его мечту в реальность.
Он хотел себе компьютер в столе, с жидкостной системой охлаждения, два независимых контура и медные трубочки. Предлагаю вам оценить мои труды.

Изготовление начинается с рамы: это столешница, ножки, перекладина жесткости и кронштейн.
Размеры клиент захотел 122 на 65 см.

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Клиент захотел сочетание черного и белого цвета, в матовом исполнении.

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Изготовление кастом СВО:

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Отдельный контур под процессор

Отдельный контур под видеокарту

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Два радиатора по 420 мм от EK, две колбы HEATKILLER, моноблок на процессор EK и водоблок на видеокарте EK, кулеры по 140 мм от Thermaltake.

Контур под процессор, здесь используется i9-9900K

Моноблок от EK отлично охлаждает i9 и цепи питания на материнской плате.

Много подсветки, но она легко выключается одной кнопкой.

Столешница поднимается, и ты можешь полюбоваться своим компьютером.


Стекло и часть столешницы фиксируется в верхнем положении при помощи двух газлифтов.

Толщина такого ПК в столе приятно удивляет, им удобно пользоваться.

Вид сверху

Конфигурация ПК

Процессор: i9-9900K

Мать: ASUS ROG Maximus XI Hero

ОЗУ: G.SKILL Trident Z Royal (32 GB)

Видеокарта: EVGA RTX 2080 SUPER

SSD: Samsung 970 Pro (1024 GB)

HDD: WD Black (2 Tb)


Тест на нагрев в AIDA64 и FurMark

Процессор прогревался до 50 градусов

Видеокарта прогревалась до 55 градусов

Уровень шума (при пиковой нагрузке) около 36 db.


Что особенно радует, стекло, даже при пиковой нагрузке, остается комнатной температуры, на улице в момент теста было около 30 градусов.




Вся подсветка RGB и делится на несколько зон.

Можно отдельно включать подсветку в ножках, отдельно в столешнице. Любые цвета, и выключается она одной кнопочкой.

Кабель питания от монитора и ПК соединяется внутри столешницы и через кабель канал в ножке выходит с правой стороны.

На выходе ты получаешь всего лишь один кабель питания, что вставляется в розетку. Гигабитный Wi-Fi уже тоже установлен внутри.


Вставка в ножке на магнитах и легко снимается.


Можно легко обновить дизайн своего ПК в столе, просто поменяв эту вставку. Я их делаю из карбона, стекла и даже дерева.

Подставка от монитора не занимает место на столешнице и при этом его можно двигать во всех плоскостях.

Стекло использую закаленное, толщина 6 мм, по краю есть фаска, чтобы не было углов в 90 градусов.

Так же есть тонировка, когда выключаешь подсветку, комплектующие почти не видно, и тебя ничего не отвлекает, пользуешься, как обычном столиком.

Верхушка естественно герметичная, если пролить чай, внутрь жидкость никак не попадет.

Стол легко разбирается и удобно транспортируется в деревянном ящике.

Именно в такой упаковке, этот ПК В СТОЛЕ и отправился к клиенту.

На изготовление такого проекта с нуля, у меня ушло 30 дней.

Спасибо за внимание! :)

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