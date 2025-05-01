Galaxy S25 FE, по данным источников, выйдет сразу с Android 16 и One UI 8, в отличие от S24 FE, вышедшего на Android 14.

По данным утечек, внутреннее кодовое имя нового Galaxy S25 FE – R13, а номер модели – SM-S731B. Это логично: у Galaxy S23 FE были SM-S711B и SM-S721B, у S24 FE — SM-S721B. Инсайдеры GalaxyClub и профильные издания подтвердили: R13 и SM-S731B — это будущий S25 FE.

Несколько источников сообщают, что Galaxy S25 FE выйдет осенью 2025 года — скорее всего, в сентябре или октябре. GalaxyClub пишет, что смартфон появится «после лета», то есть ближе к осени. Аналитики Gizmochina считают, что релиз намечен на третий или четвёртый квартал года, скорее всего — на сентябрь или октябрь. Аналогично, NotebookCheck ожидает анонс в октябре 2025 года. Получается, S25 FE выйдет в конце третьего или в начале четвёртого квартала — примерно в те же сроки, что и S24 FE, который вышел в октябре 2024 года.

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По имеющимся данным, Galaxy S25 FE будет близок по «железу» к S24 FE. Процессор — Exynos 2400e, такой же, как в S24 FE. В отличие от флагманов серии S25, в этой модели снова будет Exynos, а не Snapdragon. Экран примерно 6.7 дюйма, AMOLED, с разрешением около 2340 на 1080 пикселей и частотой до 120 Гц. Камеры, скорее всего, останутся такими же, как у S24 FE. Вероятнее всего, это будет основная камера на 50 мегапикселей, ультраширокая на 12 и телефото около 8 мегапикселей с трёхкратным зумом. Аккумулятор примерно на 4700 мА·ч, как и у предыдущей модели. Но всё это лишь предположения и данные разных инсайдеров.

Новый Galaxy S25 FE, согласно источникам, будет работать «из коробки» на Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8. В отличие от S24 FE, который вышел на Android 14 (One UI 6), S25 FE получит актуальную версию ПО сразу.

Galaxy S25 FE станет пятой моделью в серии S25. До него вышли S25, S25+ и S25 Ultra — их представили в январе 2025 года.