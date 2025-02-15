«Ведомости» сообщают, что компания запустит пилотный проект в Самарской области, где разрешено коммерческое использование БПЛА.

Сервис экспресс-доставки «Самокат» готовится к запуску тестовой программы доставки продуктов с использованием дронов. Как сообщает издание «Ведомости», компания проведёт пилотный проект в Самарской области, где действует экспериментальный правовой режим, позволяющий использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для коммерческих целей.

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Первые испытания воздушной доставки запланированы на первый квартал 2025 года. В рамках эксперимента дроны будут перевозить заказы в специальные постаматы, размещённые в нескольких районах Тольятти. Компания уточняет, что ассортимент товаров, доступных для дрон-доставки, будет ограничен. Максимальный вес одного заказа не должен превышать 5 кг.

Оформленный заказ будет доставлен в специальный постамат, на что потребуется от 30 минут. После передачи посылки, клиенту поступит уведомление. В ходе первого этапа тестирования максимальный срок хранения заказа в постамате составит три часа. Специалисты подчеркивают, что данный формат доставки особенно актуален для удалённых районов, а также с учётом увеличения расходов на оплату труда курьеров.