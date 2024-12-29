Подтверждено, что NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ памяти GDDR7.

Как стало известно, партнёры NVIDIA по AIC (крупнейшие интеграторы карт) завершили тесты GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Теперь эти модели готовятся к массовому производству. В сети появились фотографии PCB, предположительно разработанной компанией PNY, а также снимки инженерной версии, опубликованные в китайском онлайн-сообществе Baidu Tieba.

Чип GeForce RTX 5090 с кодом GB202-300-A1 имеет маркировку QUAL Sample. Это означает, что чип предназначен для тестов и проверки партнёрами из AIC. Такие образцы не поступают в продажу и не используются для официальных тестов производительности или энергоэффективности.

Серийные номера на чипах скрыты, чтобы NVIDIA не могла определить, каким партнёрам принадлежат образцы. Однако, по особенностям PCB и выбору компонентов, компания может установить производителя конкретной карты.

Графический адаптер RTX 5090 оснащён 32 ГБ памяти типа GDDR7 и имеет заявленный TGP (общее энергопотребление) в 600 Вт. Устройство использует 16+6+7-фазную систему питания.

Новый стандарт разъёма 12V-2×6 будет применяться на моделях RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090. Исключение возможно только для устройств с энергопотреблением менее 200 Вт.

Официальная презентация архитектуры Blackwell и линейки GeForce RTX 50 ожидается менее чем через две недели. В этот период возможны новые утечки фотографий и технических деталей.