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В сети появилась фотография инженерной платы NVIDIA GeForce RTX 5090
Подтверждено, что NVIDIA GeForce RTX 5090 будет оснащена 32 ГБ памяти GDDR7.

Как стало известно, партнёры NVIDIA по AIC (крупнейшие интеграторы карт) завершили тесты GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Теперь эти модели готовятся к массовому производству. В сети появились фотографии PCB, предположительно разработанной компанией PNY, а также снимки инженерной версии, опубликованные в китайском онлайн-сообществе Baidu Tieba.

Чип GeForce RTX 5090 с кодом GB202-300-A1 имеет маркировку QUAL Sample. Это означает, что чип предназначен для тестов и проверки партнёрами из AIC. Такие образцы не поступают в продажу и не используются для официальных тестов производительности или энергоэффективности.

Серийные номера на чипах скрыты, чтобы NVIDIA не могла определить, каким партнёрам принадлежат образцы. Однако, по особенностям PCB и выбору компонентов, компания может установить производителя конкретной карты.

Графический адаптер RTX 5090 оснащён 32 ГБ памяти типа GDDR7 и имеет заявленный TGP (общее энергопотребление) в 600 Вт. Устройство использует 16+6+7-фазную систему питания.

Новый стандарт разъёма 12V-2×6 будет применяться на моделях RTX 5070, RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090. Исключение возможно только для устройств с энергопотреблением менее 200 Вт.

Официальная презентация архитектуры Blackwell и линейки GeForce RTX 50 ожидается менее чем через две недели. В этот период возможны новые утечки фотографий и технических деталей.

#nvidia #blackwell #gddr7 #pny #geforce rtx 5090 #geforce rtx 5080 #tgp #aic #baidu tieba #pcb
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