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Финансовый портфель
ТАСС: цикл снижения ставки ЦБ начнется не раньше второго квартала 2025 года
Некоторые аналитики предполагают, что ЦБ может повысить ставку в начале 2025 года.

Центробанк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику до второго квартала 2025 года, сообщает ТАСС. Эксперты считают, что ослабление ДКП начнется в апреле-июне 2025 года. Основная причина — высокая инфляция.

Источник изображения: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По данным Минэкономразвития, инфляция на 16 декабря 2024 года составила 9,52%. Этот показатель выше прогнозов и продолжает давить на экономику. В декабре инфляционные ожидания населения достигли 13,9%, что является рекордным с конца прошлого года. Это затрудняет решение об ослаблении ДКП, так как стабильность цен — главная цель ЦБ.

Некоторые аналитики предполагают, что ЦБ может повысить ставку в начале 2025 года. Дмитрий Целищев, управляющий директор «Риком-Траст», считает, что ставка может вырасти до 25% в феврале 2025 года. Это будет максимальный уровень в текущем цикле ужесточения.

Аналитики «Ренессанс Капитал» ожидают ослабления ДКП во втором квартале 2025 года и снижения ставки до 16% к концу года.

На заседании в декабре ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это решение направлено на контроль инфляции и снижение рисков для финансовой системы.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» ожидают начала снижения ставки в июне 2025 года. По их оценкам, ставка к концу года также составит 16%. Однако сценарий может измениться в зависимости от инфляции и состояния экономики.

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