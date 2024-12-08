По данным SoSo Value, стоимость биткоин-активов этих фондов составляет $112,74 миллиарда.

Эксперт Bloomberg Эрик Балчунас сообщил, что под управлением 12 компаний, предлагающих спотовые биткоин-ETF, теперь находится более 1,1 миллиона BTC. Этот показатель превзошел объем биткоинов, предположительно принадлежащих создателю криптовалюты Сатоши Накамото.

По данным SoSo Value, стоимость биткоин-активов этих фондов составляет $112,74 миллиарда. Лидером среди них является IBIT от BlackRock, который аккумулировал свыше 500 000 BTC. Совокупный приток средств в спотовые ETF за первые месяцы 2024 года достиг $32,3 миллиарда.

Сатоши Накамото, по оценкам исследователей, владеет около 1,1 миллиона BTC. Эти данные основаны на анализе первых добытых блоков и «Патоши-паттерна», выявленного исследователем Серхио Демианом Лернером. Все добытые Накамото монеты остаются нетронутыми. Их рыночная стоимость превышает $100 миллиардов.

Биткоин находится около отметки $100,000, но с высокой волатильностью. Недавно цена опускалась до $90,500 на фоне продаж крупными держателями, но также наблюдается рост благодаря институциональным покупкам, включая BlackRock и MARA, которые приобрели более 9,000 BTC.