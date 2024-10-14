За 2022 год цифровые активы упоминались в 1428 декларациях украинских чиновников, что вдвое больше показателя 2021 года — 788. В тройку наиболее популярных монет вошли BTC, ETH и USDT.

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью финансовых операций во всем мире. Украинские государственные служащие также начали активно использовать цифровые активы. Это стало особенно заметно в декларациях чиновников, где фиксируются их криптовалютные накопления. В интервью «Главкому» Виктор Павлущик, глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), поделился информацией о росте популярности криптовалют среди чиновников и методах их отслеживания.

По словам Павлущика, с каждым годом количество задекларированных криптоактивов в Украине неуклонно растет. Криптовалюты стали таким же распространённым способом накопления средств, как наличные деньги или банковские счета. Сегодня как обычные граждане, так и государственные служащие предпочитают использовать цифровые активы для сохранения капитала. Особенно важно, что криптовалюты можно отслеживать с помощью инструментов блокчейна, что делает возможным контроль за их движением.

«Криптовалюты больше не являются экзотикой. Если несколько лет назад о них мало кто знал, то сегодня они стали популярным средством накопления», — отметил Павлущик.

Несмотря на легальность и растущую популярность криптовалют, НАПК также выявляет случаи нарушений в их использовании. Один из громких примеров — заместитель начальника регионального сервисного центра МВД в Николаевской области задекларировал криптовалюту на сумму 100 млн грн, однако не смог подтвердить её наличие.

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что с момента создания реестра деклараций ведомство ведёт строгий контроль за полученными данными. Он сам участвовал в подаче деклараций как детектив НАБУ и знает, насколько важна точность и достоверность информации.

«Реестр деклараций работает бесперебойно, и это важное достижение. Мы можем в любой момент проверить данные, чтобы избежать махинаций», — добавил Павлущик.

В январе 2024 года кандидатка на пост главы НАПК Екатерина Каплюк задекларировала 31 криптоактив общей стоимостью 167 601 грн, среди которых такие популярные монеты, как ETH, SOL, USDT и SHIB.

По данным НАПК, за 2022 год криптоактивы были указаны в 1428 декларациях украинских чиновников, что почти в два раза больше, чем в 2021 году (788 деклараций). Самыми популярными криптовалютами среди чиновников стали Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Например, глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким задекларировал 0,71 BTC (около $30 000).