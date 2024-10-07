Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Apple Silicon iMac страдают от ухудшения экрана после двух лет использования
Пользователи жалуются на то, что горизонтальные линии появляются и остаются на экране примерно через два года после покупки.

Apple iMac с чипом M1, выпущенный в мае 2021 года, может иметь скрытый дефект, который начинает проявляться только сейчас. Многочисленные пользователи сообщают о неисправности дисплея, которая выражается в появлении тёмных горизонтальных линий на экране. Обсуждение этой проблемы на сайте сообщества Apple началось в октябре 2023 года и уже собрало 17 страниц отзывов от недовольных владельцев устройств. Однако на данный момент Apple не признала это производственным дефектом и не выпустила официальное заявление относительно возможного исправления.

Многие пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, утверждают, что в сервисных центрах Apple её описывают как неисправность, не подлежащую ремонту, и предлагают заменить экран. Однако, поскольку проблема обычно возникает через два года после покупки устройства, многие из них уже не находятся на гарантии. Стоимость замены экрана варьируется от $600 до $700, что сравнимо с покупкой нового Mac Mini на базе M2.

Согласно исследованию одного из пользователей, экран iMac использует гибкий кабель (flex cable), который должен выдерживать напряжение около 50 вольт при максимальной яркости экрана. Со временем это приводит к перегреву разъёма и его выгоранию, что вызывает короткие замыкания и появление чёрных линий на дисплее. Таким образом, замена экрана не гарантирует, что проблема не вернётся спустя год или два.

Пользователи выдвигают несколько теорий о причинах возникновения этой неисправности. Среди них выделяются три основные версии:

  1. Конструктивный дефект в дизайне iMac.
  2. Производственный брак.
  3. Поставка компонентов, которые не соответствуют стандартам Apple.

Ещё один пользователь сообщил, что у его iMac M3, купленного в мае 2024 года, наблюдается аналогичная проблема. Если Apple не изменила конструкцию гибкого кабеля в новых моделях, возможно, этот дефект проявится и у устройств следующего поколения. Важно отметить, что даже если десятки или сотни пользователей сталкиваются с этой проблемой, это всё равно лишь небольшой процент от общего числа проданных iMac.

Единственный способ избежать этих расходов — это ждать, что Apple признает проблему и предложит бесплатную замену по гарантии или отзыву. В противном случае пользователи могут подключить внешний монитор и продолжать использовать устройство таким образом.

#applecare+ #imac m1 #горизонтальные линии #дефект дисплея #замена экрана #конструктивный дефект #неисправность экрана #перегрев разъёма #проблема с кабелем #производственный брак
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
34
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
XDA Developers: линейка видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 может разочаровать пользователей
6
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
4
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
1
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
Комплекс "Искандер-М" получит новую гибридную ракету с повышенной проникающей способностью
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
9
Показаны реальные фотографии Vivo X200 mini, демонстрирующие нижний край и модуль камер
+
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
Высока вероятность того, что ремейк Silent Hill 2 не защищен Denuvo
1
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Вышел ремейк Until Dawn - игра оказалась на торрентах в день релиза
2
Кадыров передал 100 боевых "Джихад-машин" для СВО
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
7
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
164
Cities Skylines – как правильно строить город и лайфхак для расширения Parklife
+
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
11
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
13
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
4

Сейчас обсуждают

VRoman
07:17
И хоть бы какие характеристики в новости. Выглядит как самый маленький тягач, даже второго заднего моста нет...
КамАЗ показал флагманский грузовик К5 лимитированной серии
Виктор Дорн
07:12
Так ведь новости никакой нет. Кроме того что до санкций что-то купили, а спустя не менее 3 лет что-то начали строить. А если достроят то это что-то будет. От чего зарево-то?)
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
Белый Орёл
07:00
Зелëные все с поехавший крышей?
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Такой то
06:58
свинка любит дешевую чёрную икру?
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
Вася Кукушкин
06:54
При снижении напряжений, быстродействие упадет, но это уже не важно, сливки собраны.
Intel устранила проблему нестабильности своих процессоров
Белый Орёл
06:36
Ага, нужно только подождать
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
El Grechko
06:29
Так как не врал-то, клоун? Я написал буквально: этот человек свистит про невыносимое "мыло" апскейлеров, а сам играет на старой карте в сниженном разрешении и не замечает никакого мыла. Ты ответил: не...
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Олег Питковский
06:27
А чем chrome лучше? Сделать свою "Винду" проблема. Сделать свой браузер проблема. Как и у Microsoft, теперь edge на chromium идёт, потому смогли привлечь пользователей. А проблема одна везде - деньги....
Производители браузеров обвиняют Microsoft в несправедливом преимуществе Edge
Белый Орёл
06:24
Вот у хохлов и есть хозяин, вы же рабы по жизни. У вас есть самопровозглашëнный сцарь. Есть его непогрешимая свита. Есть хорошие опричники, пытающие и убивающие плохих тварей. Есть народ, счастливый,...
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
si-cat
06:14
Это, несомненно, резко увеличит продажи 🤣🤣🤣
УАЗ отказался от хромированной эмблемы как Volkswagen, Jeep и Mini
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем