Пользователи жалуются на то, что горизонтальные линии появляются и остаются на экране примерно через два года после покупки.

Apple iMac с чипом M1, выпущенный в мае 2021 года, может иметь скрытый дефект, который начинает проявляться только сейчас. Многочисленные пользователи сообщают о неисправности дисплея, которая выражается в появлении тёмных горизонтальных линий на экране. Обсуждение этой проблемы на сайте сообщества Apple началось в октябре 2023 года и уже собрало 17 страниц отзывов от недовольных владельцев устройств. Однако на данный момент Apple не признала это производственным дефектом и не выпустила официальное заявление относительно возможного исправления.

Многие пользователи, столкнувшиеся с этой проблемой, утверждают, что в сервисных центрах Apple её описывают как неисправность, не подлежащую ремонту, и предлагают заменить экран. Однако, поскольку проблема обычно возникает через два года после покупки устройства, многие из них уже не находятся на гарантии. Стоимость замены экрана варьируется от $600 до $700, что сравнимо с покупкой нового Mac Mini на базе M2.

Согласно исследованию одного из пользователей, экран iMac использует гибкий кабель (flex cable), который должен выдерживать напряжение около 50 вольт при максимальной яркости экрана. Со временем это приводит к перегреву разъёма и его выгоранию, что вызывает короткие замыкания и появление чёрных линий на дисплее. Таким образом, замена экрана не гарантирует, что проблема не вернётся спустя год или два.

Пользователи выдвигают несколько теорий о причинах возникновения этой неисправности. Среди них выделяются три основные версии:

Конструктивный дефект в дизайне iMac. Производственный брак. Поставка компонентов, которые не соответствуют стандартам Apple.

Ещё один пользователь сообщил, что у его iMac M3, купленного в мае 2024 года, наблюдается аналогичная проблема. Если Apple не изменила конструкцию гибкого кабеля в новых моделях, возможно, этот дефект проявится и у устройств следующего поколения. Важно отметить, что даже если десятки или сотни пользователей сталкиваются с этой проблемой, это всё равно лишь небольшой процент от общего числа проданных iMac.

Единственный способ избежать этих расходов — это ждать, что Apple признает проблему и предложит бесплатную замену по гарантии или отзыву. В противном случае пользователи могут подключить внешний монитор и продолжать использовать устройство таким образом.