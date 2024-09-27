В частности, машины увидели на парковке в Москве. Стоит добавить, что предварительные заказы уже принимают, а официальные продажи кроссовера начнутся в октябре.

Новые гибридные кроссоверы Wey 07 уже появились в России, а некоторые экземпляры были замечены на парковках в Москве. На сегодняшний день дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Wey 07, а старт официальных продаж запланирован на октябрь.

Wey 07 оснащён передовой гибридной силовой установкой с полным приводом. Общая мощность установки составляет 517 л.с., благодаря комбинации 1,5-литрового турбированного бензинового двигателя мощностью 150 л.с. и двух электромоторов. Такая компоновка обеспечивает отличную динамику и позволяет автомобилю ехать исключительно на электрической тяге до 200 км. Данная технология делает Wey 07 конкурентоспособным на фоне аналогов, таких как Li Auto L7 и Lexus TX.

Wey 07 — это полноразмерный гибридный кроссовер премиум-класса. Длина автомобиля составляет 5156 мм, а колесная база достигает 3050 мм. Внешне кроссовер выглядит современно и агрессивно, что подчеркивает его премиальный статус.

Инженеры и дизайнеры Wey позаботились о том, чтобы кроссовер предлагал максимум комфорта и технологических решений для водителя и пассажиров. В комплектацию входят:

Кресла с электрорегулировками в 12 направлениях и кожаной отделкой;

Подогрев рулевого колеса и лобового стекла, что особенно важно для российских условий;

Шесть подушек безопасности, обеспечивающие высокий уровень защиты.

Wey 07 имеет все шансы занять достойное место среди гибридных кроссоверов на российском рынке.