Knewstar, которая вывела на российский рынок копию Geely Tugella под новым брендом, создала торговую марку NordCross. Фирменное изображение опубликовано в базе Роспатента.

В последние месяцы российский рынок автомобилей активизировался новыми слухами и ожиданиями: сразу несколько известных брендов, таких как Zeekr, Lynk & Co, и другие, планируют официально выйти на российский рынок под новым брендом NordCross.

Knewstar ранее вывела на рынок России копию Geely Tugella, а теперь готовится запустить масштабное предложение автомобилей под маркой NordCross. Подтверждением этому стало появление фирменного логотипа в базе Роспатента.

Кроме того, Knewstar уже продает в России автомобили Geely под торговой маркой BelGee, что усиливает доверие к её дистрибьюторским возможностям. Так что у бренда NordCross есть все шансы занять значительное место в автомобильной нише страны.

Компания BelGee, которая работает в качестве дистрибьютора, уже зарегистрировала доменные имена с привязкой к бренду NordCross для нескольких известных автомобильных марок, среди которых:

NordCross-Zeekr — популярные в России электромобили, которые до этого момента ввозились только неофициальными путями.

NordCross-Lynkco — молодежные кроссоверы, которые также активно ввозятся в страну.

NordCross-Radar — электрические пикапы, производимые дочерней компанией Geely Pickup Automobile Sales.

NordCross-Lotus — китайское подразделение знаменитого бренда Lotus Cars, которое недавно выпустило мощный электрический кроссовер Lotus Eletre.

NordCross-Levc — это премиальные минивэны London Electric Vehicle Company, которые также являются подразделением Geely.

Особенно интересной для российского рынка новостью стало то, что автомобили Zeekr, которые ранее ввозились в страну «серым» путем, теперь можно будет приобрести официально. До этого момента ходили слухи о том, что Zeekr может блокировать свои автомобили, ввезенные неофициальными путями. Сообщалось, что у таких машин могли возникнуть проблемы с функциональностью — например, не будет работать экран, хотя машина сможет двигаться.

Официальный ввоз таких марок, как Zeekr, Lynk & Co, Radar, Lotus и Levc, значительно упростит процесс покупки и обслуживания. Для многих покупателей это значит отсутствие необходимости искать обходные пути для ввоза и покупки, а также уверенность в том, что автомобиль будет полностью функциональным и обслуживаемым в России.