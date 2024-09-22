Для новинки Apple доступен режим 120 к/с, который нельзя активировать на флагмане Samsung. Но на результатах это не сказывает, так как уже на старте зачастую показатель у Galaxy падает ниже 60 к/с, тогда как у iPhone это выше 110 к/с. При этом разрешение у iPhone также выше: 1960 х 902 против 1872 х 864 пикселя.

Современные смартфоны всё больше ориентированы на геймеров, и одно из самых обсуждаемых сравнений на рынке — это битва между iPhone 16 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra. Оба устройства оснащены мощными процессорами, но как они показывают себя в реальных игровых условиях, таких как Genshin Impact — одной из самых требовательных игр на сегодняшний день?

Одним из главных преимуществ iPhone 16 Pro Max является его мощнейший процессор A18 Pro, который с легкостью превосходит Snapdragon 8 Gen 3, установленный в Samsung Galaxy S24 Ultra. В режиме 120 кадров в секунду (к/с), который доступен только для iPhone, смартфон демонстрирует превосходную плавность игрового процесса.

На старте игры показатели кадровой частоты у Galaxy S24 Ultra часто падают ниже 60 к/с, тогда как у iPhone они стабильно держатся выше 110 к/с. Разрешение экрана у iPhone также выше: 1960 х 902 пикселя против 1872 х 864 пикселя у конкурента, что даёт пользователям Apple более чёткую и качественную картинку.





Несмотря на впечатляющие характеристики, оба устройства неизбежно начинают нагреваться при длительной игровой сессии. Это приводит к падению производительности, но и здесь iPhone 16 Pro Max явно выигрывает. В среднем он выдавал 81 к/с, в то время как Samsung Galaxy S24 Ultra смог предложить лишь 44 к/с. Разница практически вдвое!

Самые низкие показатели кадровой частоты также показывают явное преимущество iPhone. Минимальные значения у iPhone составляют 57 к/с, что значительно выше среднего показателя Galaxy S24 Ultra, равного 44 к/с. У Samsung минимальные значения составили всего 31 к/с, что значительно ухудшает игровой опыт, особенно в динамичных сценах.