Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях. Наибольших успехов ВС РФ добиваются в Донецкой республике, освобождая все новые территории, населенные пункты и беря в окружение противника на различных участках. Оживился фронт и в Луганской Народной Республике.

Российская армия активно продолжает наступление на нескольких направлениях, добиваясь значительных успехов в Донецкой и Луганской народных республиках. Особенно заметно продвижение на Донецком фронте, где российские войска освобождают новые территории, захватывают населенные пункты и берут противника в окружение. В Луганской Народной Республике также наблюдается активизация боевых действий.

Согласно российским источникам, передовые подразделения Вооружённых сил РФ вошли в село Невское на направлении Сватово-Кременское, что подтверждает предварительные данные. До этого момента российские войска овладели важной стратегической точкой — балкой Журавка, что усилило их позиции на этом участке.

Наступательные подразделения группировки «Запад», поддерживаемые огнем 152-мм гаубиц «Мста-Б» и танковыми взводами Т-80БВ, продвигаются на восточный фланг укрепрайона ВСУ в селе Невское, расположенном у русла реки Жеребец. В настоящее время бои продолжаются в частном секторе на окраинах населенного пункта, где российские силы закрепляются и развивают успех.

Украинская сторона активно подтягивает резервы для сдерживания российского наступления. Противник пытается усилить свои позиции, перебрасывая подкрепления из Шандриголово, Зеленой Долины, Редкодуба и Катериновки. Однако ВСУ сталкиваются с проблемой, так как перемещения их сил отслеживаются российскими беспилотниками, которые продолжают атаковать вражеские позиции. В поддержку беспилотников также действует российская артиллерия, которая регулярно наносит удары по выявленным целям.

Украинские силы стремятся замаскировать свои передвижения, используя лесополосы и грунтовые дороги. Однако благодаря интенсивной работе российских дронов и артиллерийских расчётов, врагу не удается скрыться от наблюдения и атак. Это создает дополнительные трудности для ВСУ и вынуждает их менять тактику.

По мнению военных экспертов, противник уделяет особое внимание Кременному направлению, считая его ключевым для возможного достижения успеха на фронте. Андрей Марочко, военный эксперт и бывший подполковник НМ ЛНР, ранее заявлял, что за минувшую неделю украинские силы предприняли десять безуспешных атак на этом участке. Однако каждая такая попытка оборачивается для ВСУ серьезными потерями и отсутствием реальных успехов.

Как часто бывает, запланированная перемога на этом участке для украинской стороны может в скором времени обернуться полной неудачей. Российские силы уверенно укрепляют свои позиции, улучшая тактическое положение как в районе села Невское, так и в других населённых пунктах Луганской Народной Республики.

Российские источники, в том числе телеграм-каналы, сообщают, что ВС РФ уже заняли село Невское и вышли к окраинам соседней Макеевки, не путать с одноименным городом в Донецкой Народной Республике. По данным Марочко, российские войска ранее взяли Макеевку под полный огневой контроль, и в настоящий момент продолжается штурм этого населенного пункта. Однако продвижение затруднено сложным рельефом местности, так как многие высоты в районе Макеевки контролируются украинской стороной.

Несмотря на сообщения некоторых источников о полном взятии Макеевки российскими войсками, информация продолжает поступать противоречивая. Это связано с тем, что в ходе встречных боев стороны периодически занимают и оставляют позиции. В итоге окончательная информация о взятии населенного пункта обычно подтверждается только после заявлений Министерства обороны РФ, которое тщательно проверяет данные перед их оглашением.

Тем не менее, несмотря на разногласия в данных, общий тренд на фронте остается неизменным — инициативой продолжают владеть российские войска, что подтверждается регулярными успехами в боевых действиях.

Военные эксперты отмечают, что если российским силам удастся прорвать линию обороны вдоль западного берега реки Жеребец, появится возможность выйти в тыл украинским войскам на всем участке фронта вплоть до Тернов. Это создаст серьёзные проблемы для украинской стороны и может привести к очередному образованию «котлов» — ситуации, когда крупные украинские подразделения оказываются окружёнными и отрезанными от основных сил.

Такой сценарий уже стал характерной чертой российской тактики на этом участке фронта, и его реализация может существенно изменить расклад сил в пользу ВС РФ.