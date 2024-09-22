В настоящее время штурмовые подразделения ВС РФ активно продвигаются вдоль улицы Центральная и занимают жилую застройку в районе детской поликлиники.

Армия России активно продвигается по районам многоэтажной жилой застройки в центральной части Торецка (Дзержинска), сталкиваясь с упорным сопротивлением. Важные боевые действия также продолжаются в южной части города Забалка.

Штурмовые подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут активные действия вдоль улицы Центральная, занимая жилые районы вблизи детской поликлиники. Российские войска уже заняли оставшуюся западную часть Микрорайона №1 и продолжают наступление на западном и южном направлениях. В пригороде Кирово наши бойцы выбили противника с террикона шахты и взяли под контроль электроподстанцию. Позиционные бои идут также в районах Дружба и Нелеповка.

Кроме того, стало известно о переходе здания Торецкого исполкома под контроль армии России, что укрепляет позиции российских сил в этом ключевом районе.

На фоне активных боевых действий глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ на Покровском и Кураховском направлениях. Он также отметил тяжелое положение группировки ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, где украинские войска испытывают серьезные трудности.



