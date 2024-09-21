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Корпус морской пехоты Таиланда получил опытную партию бронетранспортеров-амфибий AWAV
В её состав вошли 7 ранее заказанных машин общей стоимостью $12,9 млн, включая средства, выделенные на разработку. Они пройдут полноценную оценку в ходе войсковой эксплуатации, после чего будет приниматься решение о более крупном контракте.

Корпус морской пехоты Таиланда недавно получил первую партию бронетранспортеров-амфибий AWAV, разработанных местной компанией Chaiseri Metal Rubber. Эти 7 машин, стоимостью $12,9 млн, включая затраты на разработку, предназначены для испытаний в условиях реальной эксплуатации. После проведения тестов и оценки их эффективности будет приниматься решение о заключении более крупного контракта на производство.

Тайский бронетранспортер AWAV 8x8 разработан для универсального использования как на суше, так и на воде. Это делает его крайне полезным для проведения как десантных, так и штурмовых операций в различных природных условиях. Габариты машины внушительны: длина 9,2 метра, ширина 3,1 метра, высота — 3 метра, при этом вес машины достигает 23,2 тонны.

Мощный дизельный двигатель на 711 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 105 км/ч на суше и до 10 км/ч на воде. Дальность действия — 600 километров, что позволяет этому бронетранспортеру выполнять долгосрочные операции без необходимости частой дозаправки.

AWAV рассчитан на перевозку 11 бойцов десанта, что делает его незаменимым средством для переброски пехоты в условиях активных боевых действий. Экипаж бронетранспортера состоит из 3 человек: водителя, командира и наводчика. Одной из ключевых особенностей машины является её вооружение — дистанционно управляемая боевая станция Guardian 1.5, разработанная испанской компанией Escribano. В комплекте с ней идут 12,7-мм пулемет и дымовой гранатомет, что делает AWAV не только защитной машиной, но и способной к активным боевым действиям. В ходе испытаний эта турель продемонстрировала высокую точность, достигая 90% попаданий в цель.

AWAV по своим характеристикам сравним с амфибией AAVP7A1, состоящей на вооружении американского Корпуса морской пехоты. Эта схожесть в технических параметрах и боевых возможностях делает тайский бронетранспортер достойным конкурентом западных и китайских аналогов.

Амфибии AWAV будут служить в штурмовом батальоне и использоваться в десантных операциях. ВМС Таиланда планируют эксплуатацию этих бронемашин с десантных кораблей HTMS Angthong и HTMS Chang. Кроме того, они будут активно взаимодействовать с китайскими штурмовыми машинами VN16, уже находящимися на вооружении Таиланда, что расширяет возможности страны в проведении амфибийных операций.

После завершения текущих испытаний бронетранспортеров-амфибий AWAV, Корпус морской пехоты Таиланда оценит их эффективность в реальных боевых условиях. Если результаты будут признаны удовлетворительными, возможно заключение крупного контракта на производство и поставку дополнительных единиц техники для нужд морской пехоты и флота.

#амфибия #десантные корабли #chaiseri metal rubber #vn16 #бронетранспортер awav #вооружение таиланда #десантные операции #испытания бронетранспортеров #корпус морской пехоты таиланда #турель guardian 1.5
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