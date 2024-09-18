Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Nvidia прекратит выпуск RTX 4090 в октябре, чтобы расчистить путь для GeForce RTX 5090
Скорое прекращение производства вовсе не означает, что видеокарты моментально пропадут из продажи: ускорители будут продаваться до тех пор, пока не иссякнут складские запасы.

Китайский ресурс Board Channels Forums сообщил о том, что Nvidia и её партнёры-производители видеокарт собираются прекратить производство флагманских видеокарт GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4090D уже в следующем месяце. Эта новость привлекла внимание геймеров и профессионалов, использующих эти ускорители для своих задач, вызывая множество вопросов о будущем рынка видеокарт.

Прекращение выпуска флагманских моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4090D вовсе не означает, что карты сразу исчезнут с рынка. Они будут доступны до тех пор, пока не иссякнут складские запасы. Однако уже в ноябре могут возникнуть сложности с их приобретением. На фоне дефицита прогнозируется рост цен, что всегда сопровождает уменьшение предложения на рынке.

Главная причина прекращения производства заключается в подготовке Nvidia к выпуску нового поколения видеокарт — GeForce RTX 5090 и RTX 5090D. Эти модели должны заменить текущие флагманы, предлагая более высокую производительность и улучшенные технологии. Версия с буквой D, как и прежде, будет предназначена для китайского рынка.

Для тех, кто задумывается о покупке GeForce RTX 4090, это может быть последний шанс получить одну из самых производительных видеокарт текущего поколения по более доступной цене. С приближением выпуска новых моделей спрос на RTX 4090, вероятно, вырастет, что неизбежно приведёт к росту цен.

#nvidia #geforce rtx 4090 #dlss #трассировка лучей #rtx 5090 #дефицит видеокарт #рост цен #игровая производительность #прекращение производства #board channels forums
+
Написать комментарий (0)
Nvidia анонсировала поддержку DLSS 3 в новых играх
NVIDIA готовится снять с продажи флагманские карты RTX 4090 в преддверии выхода RTX 5090
Выпуск Nvidia GeForce RTX 4090 и 4090D будет прекращён ради новых RTX 5090 и 5090D
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Армении идет строительство одного из самых сложных и крупнейших в истории страны дорожных проектов
1
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
4
В России предлагают запретить использование любых устройств во время вождения, кроме навигаторов
14
Вредоносная программа инфицировала 1,3 млн приставок Android TV почти в 200 странах
2
Зеленский: Нам нужно оснастить 14 бригад, но оружия не хватило даже на четыре
1
Раскрыты цены материнских плат Gigabyte на базе AMD X870/X870E
+
США тайно поставили на Украину экспериментальную колёсную гаубицу 2CT Hawkeye MHS
3
Жесткие диски 1990-х годов начали выходить из строя, поэтому не рекомендуется хранить на них данные
4
Tom's Hardware составили список 20 лучших твердотельных накопителей на сентябрь 2024 года
2
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
7
В разработке находится очередная игра Far Cry
15
Последнее обновление AMD AGESA 1.2.0.2 BIOS повышает производительность процессоров Ryzen 9000
22
Economist: В США каждый раз находят новую причину для отказа Киеву в нанесении ударов вглубь РФ
+
GTA 6 станет главной причиной для покупки PlayStation 5 Pro
1
Глава Nvidia: «Мы больше не можем создавать компьютерную графику без ИИ»
1
Игровая консоль Supersega для запуска игр систем Sega получила предварительный ценник
+
EA анонсировали новую часть Battlefield
4
Redmi Note 14 Pro 5G и POCO X7 официально подтверждены
1
В сеть утекло первое реальное изображение смартфона OPPO Find X8
+
Модернизированный двигатель ТМЗ-8801.10 начали испытывать в составе трактора «Кировец»
1

Популярные статьи

Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
94
Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
2
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
13
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
4
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
56
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
76
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
3

Сейчас обсуждают

Александр
08:30
"Несмотря на ряд задержек, вызванных различными факторами, включая нестабильность рынка ПК" Пишите как есть: Не смотря на бракоделов и бестолковых, жадных руководителей.
Intel и Amazon заключили многомиллиардную сделку на производство чипов для ИИ и кастомных Xeon
EXPrompt
08:25
Это же отлично что Германия возвращается к варварству...им ещё цеха где леопарды2 строят ракетами снести, чтобы всяким идиотам не помогали, и будут лампочками, с голой дупой. и топором..
Handelsblatt: Затраты на снос немецкой АЭС Хамм-Юнтроп значительно возрастут
botph
08:23
Да это же нож в псину.
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
Александр
08:22
Это будет МЕГА-удар по самолюбию америкосов. Они мутили старлинк, для своей координации в любом месте, а получилось палево для их же самолетов.)))
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
Апшеронский скакел
08:21
Забейся в свой петушиный уголок и можешь там поплакать, даун
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
botph
08:19
Обычные порты останутся, так что не обязательно на помойку. Но да, кабель это расходник.
Пауэрбанк Anker Zolo 25 000 мАч мощностью 165 Вт с дисплеем и встроенными кабелями появился на фото
Апшеронский скакел
08:19
Древнейший проц, забей его плошмя себе в одно место. Zen 3 порвал 10-ю линейку как тузик грелку
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
08:19
Это ты не мне говори, а корявым инженерам из амуды)
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Апшеронский скакел
08:17
У тебя с отсутствием мозгов проблема, а не проблема с корявым биосом на досках для амд
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Gerr_Lord87
08:16
Проц 10900к (разгон по всем ядрам 5.2) Фреймрейт 9-11ms
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем