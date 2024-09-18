Скорое прекращение производства вовсе не означает, что видеокарты моментально пропадут из продажи: ускорители будут продаваться до тех пор, пока не иссякнут складские запасы.

Китайский ресурс Board Channels Forums сообщил о том, что Nvidia и её партнёры-производители видеокарт собираются прекратить производство флагманских видеокарт GeForce RTX 4090 и GeForce RTX 4090D уже в следующем месяце. Эта новость привлекла внимание геймеров и профессионалов, использующих эти ускорители для своих задач, вызывая множество вопросов о будущем рынка видеокарт.

Прекращение выпуска флагманских моделей GeForce RTX 4090 и RTX 4090D вовсе не означает, что карты сразу исчезнут с рынка. Они будут доступны до тех пор, пока не иссякнут складские запасы. Однако уже в ноябре могут возникнуть сложности с их приобретением. На фоне дефицита прогнозируется рост цен, что всегда сопровождает уменьшение предложения на рынке.

Главная причина прекращения производства заключается в подготовке Nvidia к выпуску нового поколения видеокарт — GeForce RTX 5090 и RTX 5090D. Эти модели должны заменить текущие флагманы, предлагая более высокую производительность и улучшенные технологии. Версия с буквой D, как и прежде, будет предназначена для китайского рынка.

Для тех, кто задумывается о покупке GeForce RTX 4090, это может быть последний шанс получить одну из самых производительных видеокарт текущего поколения по более доступной цене. С приближением выпуска новых моделей спрос на RTX 4090, вероятно, вырастет, что неизбежно приведёт к росту цен.