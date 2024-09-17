После подачи заявки, прохождения модерации и вступления в программу монетизации авторы начнут получать доход от показов рекламы в роликах. Выплаты производятся в течение 20 дней после окончания предыдущего месяца.

В сентябре 2024 года компания VK (ранее известная как Mail.ru Group) сделала значимый шаг навстречу своим пользователям, объявив о запуске новой программы монетизации на платформе «VK Видео». В основе программы лежит модель Revenue Share, которая гарантирует авторам от 50 до 80% дохода от рекламы.

Одним из ключевых требований для участия в программе монетизации является наличие более 5000 подписчиков в сообществе «ВКонтакте». Условия рассчитаны на авторов, которые создают оригинальные видеоролики продолжительностью более двух минут. Важно отметить, что контент не должен нарушать авторские права.

С 23 сентября 2024 года программа станет доступной для всех блогеров, которые соответствуют указанным критериям. В тестовом режиме она уже запущена для ограниченной группы авторов, что позволило оценить её эффективность и внести необходимые коррективы перед глобальным запуском.

Revenue Share — это модель распределения дохода, которая предоставляет авторам контента процент от рекламных доходов. В случае с VK Видео, доля блогеров варьируется от 50 до 80%, в зависимости от их популярности, качества контента и уровня вовлечённости аудитории. Чем выше показатели, тем больше дохода получает автор.

Такой подход делает процесс монетизации более прозрачным и выгодным для создателей контента, так как они напрямую зависят от результатов своей работы и вовлечённости аудитории.

После того как автор подал заявку на участие в программе и прошёл модерацию, он начинает зарабатывать с первых показов рекламы в своих видео. Процесс получения дохода организован таким образом, что выплаты поступают на счет автора в течение 20 дней после окончания предыдущего месяца. Таким образом, блогеры могут рассчитывать на стабильный и регулярный доход.

VK активно расширяет число участников программы. В сентябре этого года к программе подключатся около 70 тысяч авторов. Это включает как новых блогеров, так и тех, кто ранее участвовал в старой программе монетизации. Для этих авторов новые условия вступают в силу автоматически.



