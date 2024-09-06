Целью миссии «Луна-26» станет фотосъёмка лунной поверхности стереокамерой с разрешением 3-6 м, исследование поверхности Луны с помощью радиоволн, инфракрасного, нейтронного и гамма-излучения.

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что проект «Луна-26» продвигается в соответствии с установленным графиком. Планы по запуску нового космического аппарата ориентированы на 2027 год, однако Роскосмос уже рассматривает возможность переноса этой даты на 2026 год.

Перспективный аппарат «Луна-26» будет осуществлять дистанционные исследования поверхности Луны. Основными задачами миссии являются фотосъёмка лунного ландшафта стереокамерой с разрешением 3-6 метров, а также исследование поверхности с использованием радиоволн, инфракрасного излучения, нейтронов и гамма-лучей. Кроме того, важной частью работы аппарата станет создание надежной связи с будущим посадочным модулем «Луна-27».

Кроме того, результаты работы «Луна-26» станут основой для разработки более сложных аппаратов и миссий. Система передачи данных и связи, которая будет внедрена в аппарате, создаст необходимую инфраструктуру для будущих проектов, включая создание базы на Луне и новые исследования.

Ключевым аспектом миссии является международное сотрудничество. Россия активно взаимодействует с другими странами в области космических исследований, и результаты «Луна-26» могут стать интересными не только для отечественных ученых, но и для международного научного сообщества.