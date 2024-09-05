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Финансовый портфель
Хакеры, взломавшие WazirX на $230 млн, переводят средства в Tornado Cash, санкционированный США
По данным платформы Arkham Intelligence, в ходе 16 транзакций они перевели почти 4 млн долларов в монетах ETH, а всего на адресе злоумышленников хранится свыше 155 млн долларов в различных токенах, преимущественно ETH.

Взломщики индийской криптобиржи WazirX перевели $4 миллиона в ETH через Tornado Cash. Хакеры, атаковавшие WazirX на сумму $230 миллионов, начали перемещать средства в криптомикшер, санкционированный в США. По информации Arkham Intelligence, они осуществили 16 транзакций и перевели почти $4 миллиона в ETH, при этом на кошельках злоумышленников находится более $155 миллионов в различных токенах, в основном ETH.

18 июля злоумышленники вывели $230 миллионов из многоподписного кошелька биржи после компрометации закрытого ключа, включая $100 миллионов в мем-монетах Shiba Inu и $52 миллиона в ETH. Эти средства составили более 45% от заявленных резервов биржи, что привело к остановке ее работы.

WazirX начала реструктуризацию для выплаты клиентам и привлечения дополнительного капитала. 26 августа стартовал процесс вывода средств в индийских рупиях, однако 34% фиатного баланса заморожены из-за уголовного расследования, что ограничивает возврат средств клиентам до 66%. В криптовалюте, по прогнозам юристов, клиенты смогут вернуть лишь 55-57% своих активов. Биржа также инициировала программу вознаграждений для аналитиков, чтобы помочь в восстановлении средств. Предполагается, что к атаке причастна хакерская группа Lazarus из КНДР.

Кибератака на WazirX выявила уязвимость не только самой биржи, но и всего криптовалютного рынка. Хакеры, использовавшие сложные методы взлома и анонимности, продемонстрировали, как легко можно манипулировать большими объемами криптовалюты. Перемещение средств через Tornado Cash, известный якобы для сокрытия источников финансирования, лишь подчеркивает сложность отслеживания криминальных операций в блокчейн-пространстве.

Теперь WazirX сталкивается с серьезными вызовами, включая восстановление доверия со стороны клиентов и инвесторов. Программа вознаграждений для аналитиков может оказаться шагом в правильном направлении, но в условиях ограничений по возврату средств, многие пользователи остаются в неведении относительно своей финансовой судьбы.

#eth #кибератака #shiba inu #tornado cash #финансовые потери #взлом wazirx #криптовалютные резервуары #криптовалютный миксер #реструктуризация биржи #хакерская группа lazarus
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Хакер, взломавший WazirX, перевел 2 600 эфиров в криптомиксер Tornado Cash
Украденные у WazirX активы отмыли через Tornado Cash. Биржа предложила $23 млн за помощь в возврате
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