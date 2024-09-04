В июле этого года новость о том, что BMW China вышла из ценовой войны, привлекла внимание отрасли. Гао Сян пояснил, что официальные лица BMW в последнее время не вносили никаких корректировок в рекомендованную розничную цену, и основная принятая мера – предоставить дилерам больше гибкости во второй половине этого года. Они самостоятельно определяют розничную цену машин на момент продажи, исходя из рыночной конъюнктуры, и производители не имеют права вмешиваться.

БМВ не смогла долго участвовать в ценовых войнах. На автосалоне в Чэнду Гао Сян, президент БМВ Group в Китае, отметил, что текущая ценовая война вредна и нестабильна для автомобильной индустрии.

В этом июле стало известно, что БМВ Китай вышла из ценового конфликта. Гао Сян уточнил, что компания не меняла рекомендованные розничные цены и предоставила дилерам больше свободы для определения цен на автомобили в зависимости от рыночной ситуации.

Представители отрасли выразили надежду на более стабильный долгосрочный рынок, что будет способствовать устойчивому развитию китайской автомобильной сферы.

Кроме того, БМВ представила 13 новых моделей на выставке в Чэнду, подчеркнув, что в условиях рыночной нестабильности важно продолжать инвестиции в будущее. К концу года количество мощных моделей в Китае возрастет до 23, что охватит практически все сегменты.

Кроме того, Гао Сян добавил, что децентрализация ценообразования позволяет дилерам более оперативно реагировать на изменения в спросе и предложении, что, в свою очередь, способствует созданию более здоровой конкурентной среды. Он подчеркнул, что столь важные решения направлены на укрепление отношений с партнерами и поддержание лояльности клиентов. Для БМВ сохранение высоких стандартов качества и уникальности продукта остается приоритетом.

На фоне новых вызовов в китайском автомобильном секторе, БМВ старается не только сохранить свою долю рынка, но и активно развивать собственные технологии, такие как электромобили и автомобильную электронику. Это направлено на мобилизацию интереса потребителей и адаптацию к новым экологическим стандартам.